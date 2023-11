Vasco é aguerrido, mas perde clássico para Flamengo pela NBB

O R10 Score Vasco recebeu o Flamengo no Ginásio de São Januário na sua sexta partida da atual NBB nesta sexta-feira (10). Até o quicar da bola, o time vinha com 4 vitórias e 1 derrota em 5 jogos, desempenho que rendia um aproveitamento de 80% e o colocava entre os primeiros 3 colocados na tabela.

A expectativa era de um confronto acirrado, pois do outro lado havia um Flamengo que, apesar de ter jogado menos partidas, ostentava um desempenho aparente melhor e não deixava tanto a desejar no aproveitamento, com 66%.

Além disso tudo, é claro, entra o fator clássico. Seja em qual esporte for, Vasco e Flamengo sempre é um jogo que movimenta a arquibancada.

O time do Vasco começou a partida melhor, pontuando bastante e conseguindo controlar a partida com facilidade. O Flamengo ia se aproximando no placar cada vez mais e mostrava suas qualidades dentro de quadra.

O final do primeiro tempo foi de muito equilíbrio, tanto é que a primeira etapa terminaria com um empate de 31 a 31.

Para o retorno, Vasco conseguiria se manter superior ao Flamengo e não encontraria muita dificuldade para pontuar. Novamente, já na reta final, Flamengo encontraria as melhores oportunidades e voltaria a se aproximar, até que encontrou o empate já nos segundos finais e forçou a prorrogação.

Na prorrogação, pesou a experiência e Flamengo arrancou a vitória no detalhe, selando o placar final em 68 a 65 para os rubro-negros. O cestinha cruzmaltino no jogo foi Mathias, com 15 pontos marcados. Cuello, do Flamengo, foi o cestinha da partida com 20.

O R10 Score Vasco da Gama volta à quadra na próxima quarta-feira (15), para enfrentar o Cerrado Basquete.