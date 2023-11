Após empate na ida, Botafogo busca novo empate, elimina Vasco e está na final do Carioca Feminino

Vasco e Botafogo se enfrentaram pelo Campeonato Carioca Feminino. Os times já haviam se enfrentado na última quarta, quando empataram em 2 a 2 em São Januário.

Fogão na final!

Hoje, no estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão, voltaram a se enfrentar pelo jogo da volta da semi-final do torneio estadual. Vasco abriu o placar com gol de Mayara, mas sofreu o empate apenas alguns minutos depois.

O time continuaria muito bem e terminaria a primeira etapa tendo sido superior em campo, apesar do menor volume de jogo. Para o começo da segunda etapa, as meninas retomaram a boa pegada e acharam o gol da então vitória com Anny Marabá, que subiu muito alto e testou com firmeza para fazer Botafogo 1-2 Vasco.

Já na reta final da partida, a arbitragem assinalou pênalti muito questionado pela comissão vascaína. Kelen, que nada tinha a ver com isso, cumpriu seu papel e converteu a chance.

Dali em diante, Botafogo foi mais comedido nas subidas ao ataque e visou se proteger defensivamente, a fim de segurar o empate. Final de jogo: Botafogo 2-2 Vasco.

Botafogo avança para a grande decisão pois, em caso de empate no agregado, prevalece a melhor campanha na primeira fase. Botafogo teve a segunda melhor campanha geral, perdendo apenas para o Flamengo no quesito.

Amanhã, às 10h, Flamengo entra em campo para enfrentar o Fluminense na Gávea. Na ida, ficou 2 a 0 para o rubro-negro. A tendência é que a decisão seja entre Botafogo e Flamengo, as duas melhores equipes da primeira fase.