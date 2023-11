San-São promete confronto acirrado no Brasileirão

São Paulo e Santos entram em campo mais uma vez para o derby San-São neste domingo (12) na Vila Belmiro, partida válida pela trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ambos os times chegam com vitória.

O Tricolor Paulista vem com uma vitória em cima do quarto colocado Red Bull Bragantino por 1 a 0 e o Alvinegro Praiano vem de vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, aumentando as chances de escapar do Z-4.

Dorival promete surpresas

Durante treino realizado no sábado no CT da Barra Funda, Dorival Júnior e a comissão técnica iniciaram com a apresentação de um vídeo e começaram a trabalhar posicionamento e cobranças de bolas paradas.

Enquanto ocorria o treino, o plantel acabou perdendo duas peças para o clássico, Alexandre Pato devido a um trauma no pé direito e James Rodríguez que já estava afastado do treino de sábado por conta de um desconforto no adutor esquerdo. Os atletas se juntam agora a Lucas Moura, Rodrigo Nestor, Marcos Paulo e Jonathan Calleri no departamento médico.

Entretanto, o técnico do São Paulo para substituir as faltas no elenco decidiu subir os atacantes Caio Matheus e William Gomes do sub-20 após destaque no jogo contra o Ferroviária que deu a classificação da final para o Campeonato Paulista sub-20. Os dois atletas tiveram treino mais leve devido ao desgaste do jogo.

O time conta com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos cinco jogos

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Michel Araújo, Alisson e Gabriel Neves; Luciano e David.

Mesma tática

Com a vitória sobre o Goiás por 1 a 0 fora, o técnico Marcelo Fernandes pretende continuar com a mesma formação do jogo para o derby. O treinamento no CT Rei Pelé foi mais leve, se preocupando com o desgaste dos jogadores titulares devido à sequência de jogos, já os reservas tiveram treinamento mais intenso.

O Peixe também segue com prováveis desfalques para a partida, o camisa 10 Yeferson Soteldo que está tratando de um edema muscular e o lateral Dodô que se recupera de uma lesão no joelho. O departamento médico vem trabalhando na busca de que eles possam voltar o mais rápido possível para o jogo.

O Alvinegro da Vila tem 3 vitórias e 2 empates em cinco partidas.

Provável escalação: João Paulo; Joaquim, Messias, Kevyson e Lucas Braga; Lucas Lima, Jean Lucas, Tomás Rincón, Nonato e Rodrigo Fernandéz; Marcos Leonardo.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro

Assistente 2: Marcelo Carvalho van Gasse

VAR: Daiane Carolina Muniz

Onde assistir?

São Paulo e Santos entram às 18h30 na Vila Belmiro no domingo (12). O jogo será transmitido pelo Premiere e também aqui na VAVEL.