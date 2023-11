Bragantino e Botafogo empatam em jogo eletrizante no Brasdileirão

Na tarde deste domingo (12), a equipe do Red Bull Bragantino recebeu o Botafogo em partida que valia a liderança do Brasileirão, pela 34ª rodada do campeonato. No Nabi Abi Chedid, o Bragantino dominou as ações da partida e abriu o placar com Thiago Borbas, mas sofreu a virada com gols de Victor Sá e Eduardo ainda no primeiro tempo. No entanto, a estrela de Thiago Borbas brilhou novamente e, nos acréscimos, o Braga empatou a partida, que se encerrou em um 2 a 2 repleto de emoções.

PRIMEIRO TEMPO:

Foto: Divulgação/Botafogo

O Nabi Abi Chedid viu um início de duelo muito movimentado entre Red Bull Bragantino e Botafogo. No primeiro minuto de jogo, Victor Sá recebeu do lado esquerdo e arriscou para defesa tranquila de Cleiton. O Massa Bruta respondeu no minuto seguinte, quando Vitinho arriscou de fora da área e acertou a trave. No rebote, Thiago Borbas apareceu livre para estufar as redes e abrir o marcador para os donos da casa.

Aos sete, o Braga voltou a incomodar a defesa carioca, quando Borbas, de cabeça, desviou com perigo e quase ampliou o marcador. Aos 16 e, posteriormente aos 18, foi a vez de Sasha arriscar de longa distência sem perigo. No minuto seguinte, Tiquinho Soares pediu para ser substituído ao sentir muitas dores no tornozelo esquerdo, deixando o torcedor botafoguensa ainda mais desacreditado, que, naquele momento, deixa a liderança e passava a ocupar a quarta colocação na tabela do Brasileirão.

No entanto, mesmo com tudo conspirando para mais uma derrota do Botafogo, os cariocas conseguiram uma virada mágica em apenas dois minutos. Aos 36, Vcitor Sá arriscou de longe sem chances de defesa para Cleiton e empatou o duelo. Aos 38, Juninho Capixaba afstou mal cruzamento na área do Braga e Eduardo aproveitou a sobra para encher o pé e devolver o Alvinegro para a liderança do Campeonato Brasileiro.

SEGUNDO TEMPO:

Assim como no primeiro tempo, a etapa final começou muito bem movimentada. Aos 20 segundos, Mosquera recebeu do lado esquerdo, invadiu a área e tocou para Lucas Evangelista, que chegava livre para finalizar e obrigar Perri a fazer boa defesa. Com um minuto, o Massa Bruta chegou novamente com perigo e, após bela tabela, Eduardo Sasha tirou tinta da trave carioca. Aos quatro, Sasha novamente tirou o grito de quase do torcedor bragantino em cabeçada defendida pelo goleiro do Fogão e aos sete, Jadsom mandou por cima do gol.

Mesmo pressionando muito, o Massa Bruta tinha dificuldades para empatar o duelo e não conseguia transformar sua alta intensidade em gols. Os visitantes foram chegar à meta bragantina pela primeira vez aos 19 minutos, quando Diego Hernandéz recebeu dentro da área e obrigou Cleiton a fazer grande defesa. No rebote, Gabriel Pires chutou na direção do gol, mas a defesa do Braga tirou em cima da linha.

Depois disso, os donos da casa voltaram a pressionar os cariocas e Perri foi fundamental para evitar o que seria um golaço de Luan Cândido aos 22 minutos. Alerrandro duas vezes ficou no quase, até que aos 51 minutos, brilhou novamente a estrela de Thiago Borbas, que empatou o duelo após receber bom cruzamento

SITUAÇÃO NA TABELA:

Com o empate em Bragança Paulista, o Botafogo passou a ocupar a vice-liderança do Brasileirão. Com 60 pontos, o Fogão fica dois atrás do Palmeiras, que tem um jogo a mais. O Massa Bruta, que poderia ter dado um passo importante na luta pelo título brasileiro, passa a ocupar a quarta colocação, com 59 pontos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Foto: Divulgação/Brasileirão

Após a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Botafogo voltam a campo somente após a data Fifa, daqui a duas semenas. O Massa Bruta volta a campo no próximo dia 23, diante do Flamengo, no Maracanã, em duelo atrasado da rodada 30. Já o Glorioso, também no dia 23, medirá forças contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em partida da 29ª rodada.