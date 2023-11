De olho na lidernça, Grêmio encara Corinthians na reta final do Brasileirão

Na tarde deste domingo, Grêmio e Corinthians se enfrentam em duelo válido pela 34a rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, às 16h (de Brasília). O Tricolor Gaúcho precisa vencer para não deixar escapar o sonho do título. Enquanto o timão enxerga de perto o risco de rebaixamento.

Vai brigar até o final

O Imortal vem de uma sequência espetacular, são cinco vitórias consecutivas, inclusive contra adversários diretos pela taça como, Flamengo e Botafogo. Hoje o time comandado por Renato Portaluppi ocupa a terceira posição na tabela, com 59 pontos. O que motiva ainda mais o time gaúcho é a virada histórica sobre o Botafogo, por 4 a 3, na última rodada, com direito a hat-trick de Suárez.

Caso vença, o Tricolor pode assumir a liderança em caso de derrota do Fogão. Renato não deve contar com o meia Pepê e com o zagueiro Geromel, que saíram lesionados da partida contra o Coritiba, no início deste mês. Por outro lado, o atacante Suárez, segue no time.

Provável escalação

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Ronald (Bruno Uvini ou Cristaldo), Villasanti e Carballo; Everton Galdino, Besozzi e Luis Suárez.

Em busca do escape

Mesmo estando na 14a colocação, o Alvinegro vê de perto o Z-4, já que soma 41 pontos, apenas quatro a mais que o Cruzeiro, primeiro time da zona. O Time do Povo vem de um empate contra o Atlético-MG, na Neo Química Arena. Além disso, fora de casa o Timão tem péssimo aproveitamento fora de casa, mas mesmo assim precisa vencer para espantar o fantasma da Série B.

Neste duelo, Mano Menezes conta com o retorno de Fagner, que volta após cumprir suspensão no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG.

Provável escalação

Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Moscardo, Renato Augusto, Giuliano e Ángel Romero; Yuri Alberto

Histórico do confronto

Com 97 partidas disputadas, o Tricolor leva pequena vantagem sobre o alvinegro, com 36 vitórias do Imortal, contra 33 do Timão, além de 28 duelos que terminaram empatados. O último duelo entre as equipes foi um dos melhores jogos da história da competição, um empate em 4 a 4, em Itaquera.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)