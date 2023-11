São Paulo e Santos terminam jogo sem gols no clássico na Vila Belmiro

Santos e São Paulo entraram novamente em campo neste domingo (12) para a disputa de mais um San-São, a partida válida pela trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro veio com ambos os times embalados com vitórias, o jogo foi realizado no Estádio Urbano Caldeira.

O jogo teve o tricampeão mundial se acomodando ao jogo fora de casa com boa troca de passes e grande posse de bola, mas pecou nas oportunidades de gol. Já os donos da casa tiveram algumas oportunidades de gol mas não souberam organizar a defesa, se tornando um ponto fácil para os jogadores do time de Dorival Júnior, mas não foi o suficiente para abrir o placar.

1º Tempo com dominância São Paulina

O São Paulo que costuma estar mais confortável em casa conseguiu mostrar uma imagem diferente com a acomodação na Vila Belmiro. O Tricolor paulista mostrou um jogo ofensivo eficiente pelo meio e aproveitando a brecha da defesa mal organizada do Santos, entretanto, o time teve problemas em relação ao gol com 7 oportunidades de finalização e somente uma foi ao gol.

O Alvinegro Praiano além de apresentar falhas na defesa não soube aproveitar as roubadas de bola, os passes não conseguiam ser elaborados e entregavam o contra-ataque para o São Paulo. Yeferson Soteldo apresentou dificuldades para a defesa do San Pablo mas não foi o suficiente.

O Santos apresentou eficiência na disputa de bola mas sofreu com 71% da posse de bola para o São Paulo que também teve a melhor performance nos passes.

Em desespero por um gol

O time de Marcelo Fernandes voltou com um time com boas performances no setor ofensivo buscando mais chances de chegar ao gol, mesmo assim, a defesa continuou da mesma forma do segundo tempo.

A torcida santista chegou a tomar um susto aos 7 minutos com um contra ataque do São Paulo com gol de Juan, jogada iniciada na defesa por Luciano com uma bola enfiada para Wellington Rato que levou a bola para a linha de fundo e cruzou para área, o gol foi anulado pelo VAR pela condição de impedimento.

O Santos buscou a vitória em final de partida frenético, mas o São Paulo também foi atrás e teve controle total da bola nos minutos finais, o goleiro João Paulo deixou o gol do time da Baixada Santista em segurança, assegurando assim o empate.

Agora o Tricolor fica na décima colocação na tabela e o Alvinegro na décima quarta colocação.

Próximos jogos

O São Paulo joga com o Fluminense na quarta-feira (22) às 21h30 no Maracanã, já o Santos joga com o Botafogo no domingo (26) às 16h no Nilton Santos, ambos pela trigésima quinta rodada do Brasileirão.