Beraldo, do São Paulo, entra na mira do Liverpool

Lucas Beraldo, do São Paulo, de somente 19 anos, vem chamando a atenção de grandes clubes europeus. Destaque desde cedo, o jogador é presença constante nas convocações da seleção brasileira na base. Inclusive, foi convocado recentemente pelo técnico Ramon Menezes para a seleção olímpica do Brasil.

​ Foto: Divulgação/ CBF

Desse modo, de acordo com o jornal inglês “The Sun”, o grande interessado no zagueiro no momento é o Liverpool. Os Reds, inclusive, teriam até enviado representantes para observar o jovem nesta reta final de temporada.

O que torna Beraldo especial?

Destaque no título inédito da Copa do Brasil 2023, o zagueiro acumula grandes atuações contra centroavantes de nome, como Luis Suárez e Pedro, por exemplo.

Além disso, o jogador é canhoto, algo raro entre zagueiros e que Jurgen Klopp não possui em seu elenco. Outro fator positivo é a ótima saída de bola do zagueiro, algo primordial para o futebol europeu.

Famoso por sua calma e tranquilidade mesmo tão jovem, Beraldo já foi visto sorrindo em momentos tensos, o que lhe rendeu o apelido de “Coringa”.

Valores

Avaliado em 6 milhões de euros, segundo o Transfermarket, Lucas renovou seu contrato com o São Paulo até 2028, aumentando em dois anos o vínculo que iria até 2026. Com isso, o Liverpool sinalizou que estaria disposto a pagar até 20 milhões de euros para contar com o jogador já em janeiro, no meio da temporada europeia, formando assim uma dupla com o zagueiro holandês Van Dijk, capitão da equipe.