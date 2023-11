Com um a menos durante quase toda partida, Corinthians vence o Grêmio pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (12), Grêmio e Corinthians se enfrentaram na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto foi válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo de visitante, o Corinthians levou a melhor com gol marcado no primeiro tempo por Romero, 1 a 0.

Jogo movimentado

O Corinthians teve a primeira iniciativa do confronto. Após roubar bola no meio campo, Giuliano arrancou e tocou para Wesley, que pela direita arriscou finalização e acabou mandando para fora.

Aos 9 minutos, um acontecimento mudaria os rumos do duelo. Bruno Méndez deu entrada fortissíma em Besozzi e, com a chamada do VAR, o árbitro decidiu expulsar o defensor da equipe paulista.

Com vantagem numérica em campo, os gaúchos se lançaram ao ataque. Aos 23, Suárez foi lançado na área, dominou no peito e tocou para Galdino mandar para o fundo das redes. Porém, o lance foi anulado por impedimento do uruguaio.

Mesmo com um a menos, o Corinthians não desistiu de buscar a vitória, e foi premiado. Aos 31, após cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo ficou com a sobra de bola e tocou de cabeça para a pequena área. Romero foi oportunista e abriu o placar para os paulistas.

Com a necessidade de reverter a desvantagem, a equipe de Renato Gaúcho teve grande chance aos 46. Carballo achou ótimo passe para Galdino, que invadiu a área e finalizou na saída de Cássio, que levou a melhor e fez a defesa. O primeiro tempo se encerrou sem novas alterações no marcador.

Pressão gaúcha

O Grêmio voltou para o segundo tempo disposto a mudar o cenário da partida. Aos 2 minutos, Suárez teve cobrança de falta perigosa, que parou em defesa na ponta dos dedos feita pelo goleiro Cássio.

O uruguaio era a principal peça ofensiva do tricolor. Quando o relógio marcava 11, Éverton Galdino recuperou bola na frente da grande área e acionou Suárez. A bola correu um pouco, mas o camisa 9 chegou finalizando por cima da meta de Cássio.

Outra boa chegada aconteceria aos 17. Reinaldo chegou na linha de fundo e fez ótimo cruzamento. No segundo poste, André Henrique testou no cantinho e a bola passou raspando a trave do goleiro Cássio.

A busca da equipe tricolor pelo empate se complicou aos 35, quando Bruno Alves foi expulso por chegada em Fagner no meio campo. Com o número de jogadores igualados, o confronto se equilibrou e ficou picado. Assim, não houve nova alteração no placar, 1 a 0.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Grêmio se encontra na 3ª posição, com 59 pontos. O tricolor gaúcho volta à campo no domingo (26), às16h, quando visita o Atlético-MG.

Já o Corinthians se encontra na 11ª colocação, com 44 pontos. O próximo compromisso dos paulistas será no sábado (25), às 19h30, quando recebe o Bahia.