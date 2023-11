Vitória visita Novorizontino podendo carimbar acesso e título da Série B

Em duelo válido pela 36ª rodada da Série B, Novorizontino e Vitória se enfrentam, às 18h (de Brasília), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. O Tigre precisa vencer para manter de pé a chance de acesso à elite. Por outro lado, caso vença, o Leão da Barra se torna campeão.

Como chega o Novorizontino?

O time do interior de São Paulo apesar de não ter uma campanha tão vistosa, ainda possui chances de acesso. Hoje, o time comandado por Eduardo Baptista ocupa a sétima posição na tabela, com 57 pontos. A equipe vem de duas partidas sem perder, o último deles um empate em 2 a 2 com o Atlético Goianiense, mas tem pela frente mais dois confrontos diretos nos três jogos restantes.

O treinador da equipe deve repetir a escalação. Seus desfalques são Bruno Silva, Léo Tocantins, Raul Prata e Ronaldo, todos machucados.

Provável escalação

Jordi; Adriano Martins, César Martins e Ligger; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Roberto; Douglas Baggio, Rodolfo (Felipe Marques) e Aylon.

Como chega o Vitória?

Ao contrário do seu adversário, o Leão da Barra é líder isolado da competição, com 66 pontos somados em 35 rodadas. Além disso, o time comandado por Léo Condé está invicto há quatro rodadas. Se vencer, garante o tão sonhado acesso e ao mesmo tempo o título do campeonato. O time nordestino não joga na elite do futebol brasileiro há cinco anos.

O treinador da equipe pode ter três novidades entre os titulares. No caso, Dudu e Wellington Nem, que cumpriram suspensão, e Iury Castilho, recuperado de contusão. Por outro lado, Rodrigo Andrade e Edson Lucas são baixas.

Provável escalação

Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Zeca; Matheus Trindade, Dudu e Matheusinho; Mateus Gonçalves (Wellington Nem), Osvaldo e Léo Gamalho.

Último confronto entre as equipes

Curiosamente, Novorizontino e Vitória se enfrentaram pela primeira vez na história nesta temporada. No Barradão, o Leão venceu por 2 a 1, ainda no primeiro turno.

Arbitragem

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ)