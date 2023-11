Mirassol perde para o Ceará fora de casa e se complica na luta pelo acesso

O Ceará bateu o Mirassol por 2 a 0 neste domingo (12), pela antepenúltima rodada da Série B 2023, e complicou a briga do time paulista pelo acesso. Erick Pulga foi o nome do jogo no estádio Presidente Vargas. Além de marcar um gol espetacular que abriu o placar, ele também sofreu o pênalti que resultou no segundo gol, marcado por Bissoli.

O Vovô jogou com maestria, reafirmando que tinha potencial para mais nesta temporada da Série B, mas a reação já é tardia, já que o time não briga por mais nada na competição. Apesar disso, conquistou sua segunda vitória consecutiva em casa.

Triunfo alvinegro

Ceará e Mirassol protagonizaram um primeiro tempo disputado, com o Alvinegro dominando as ações ofensivas. Destaques foram para as oportunidades perdidas por Bissoli e Pulga, enquanto o Mirassol teve momentos perigosos com Chico Kim e Danielzinho.

Apesar da pressão inicial do Vozão, o Mirassol cresceu na partida, com defesas cruciais de Bruno Ferreira. O primeiro tempo encerrou-se em 0 a 0, refletindo a intensidade do duelo no estádio Presidente Vargas.

No início do segundo tempo, Erick Pulga abriu o placar para o Ceará no PV. O time continuou pressionando, apostando na velocidade pelas laterais. Julimar, vindo do banco, teve uma oportunidade, mas sua tentativa foi defendida por Bruno Ferreira. Pulga, novamente veloz, fez um cruzamento, mas a defesa afastou o perigo.

Fora da área, Danielzinho quase empatou para o Mirassol, mas Bruno Ferreira fez uma defesa crucial. Em resposta, Bissoli cruzou para Jean Carlos, mas a defesa adversária impediu a conclusão. Após o gol inicial, o Ceará dominou a partida, explorando as falhas na marcação adversária.

Pedro Lucas, em lance interrompido por Muralha, e posteriormente anulado pelo VAR, demonstrou o ímpeto ofensivo do Alvinegro. Aos 21 minutos, Rodrigo Sam cometeu pênalti em Erick Pulga, e Bissoli converteu, ampliando para 2 a 0. No último lance, apesar de Saulo Mineiro cruzar para Warley, que deu o passe rasteiro para Richardson, a defesa de Muralha manteve o resultado final em 2 a 0 para o Ceará no PV.

Classificação

A vitória levou o Ceará aos 50 pontos, ainda em 11º lugar. Já o Mirassol se complica na briga para subir à Série A. O Leão é o oitavo colocado, com 57 pontos, três atrás do Juventude, quarto colocado, que ainda joga na rodada.

Sequência da Série B

O Ceará enfrentará o Vila Nova no domingo (19), às 18h (de Brasília), fora de casa. Enquanto o Mirassol tem confronto direto diante do Atlético-GO no sábado (18), a partir das 17h (de Brasília).