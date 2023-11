Lúcio Flávio se despede e confirma Tiago Nunes no comando do Botafogo

Neste domingo (12), o Botafogo empatou com o Red Bull Bragantino pelo placar de 2 a 2, em confronto direto pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca perdeu a liderança para o Palmeiras, e estacionou na segunda colocação da tabela.

Como esperado, o Botafogo já estava atrás de outro profissional para assumir o comando da equipe, e com os rumores, o atual técnico Lúcio Flávio falou abertamente sobre o assunto e elogiou a chegada de Tiago Nunes para o cargo.

"Na verdade, como você falou, vindo até do próprio Textor, o clube já tinha uma negociação futura com um profissional. E diante do cenário de conseguir antecipar, como está ocorrendo, o clube achou mais viável até para essa finalização da competição. Eu conheço um pouco o Tiago, conheço os integrantes da comissão dele, acho que o Botafogo vai ganhar um excelente profissional com a sua comissão. E o importante é nós fazermos hoje um bom jogo. A vitória é um resultado que nós buscamos. Para quando o Tiago se apresentar nessa próxima semana nós tenhamos a condição de ainda com o jogo a mais buscarmos essa finalização de campeonato da forma melhor possível."

Em outubro, após sequência negativa, o antigo treinador Bruno Lage deixou o comando da equipe. Assim, com o apoio dos jogadores, Lúcio Flávio foi escolhido para ser o novo comandante do time. Lúcio assumiu o clube na 25ª rodada, quando o fogão liderava com uma vantagem de oito pontos. O treinador até conseguiu ter boa sequência nos primeiros jogos, mas com o passar das rodadas, sua equipe sofreu com uma queda de rendimento, ocasionando assim, chances para que os outros times sonhassem com a liderança do campeonato.

Após o empate, Lúcio Castro desejou sucesso para o futuro técnico e garantiu que o time carioca tem um ótimo grupo de jogadores.

"O que vou poder passar para ele é que ele vai encontrar um grupo de bons valores, de homens que estão lutando para fazer do Botafogo um clube campeão. Ele vem para somar em relação ao que já estava ocorrendo. Eu acredito que ele vai encontra rum grupo muito forte e com potencial, para atingir o nosso objetivo, já que a competição ainda depende de nós", completou o comandante.

Vale ressaltar que, mesmo deixando o cargo, Lúcio não será demitido do Botafogo com a chegada de Tiago Nunes, o treinador será realocado dentro da comissão e, provavelmente, voltará a fazer parte da equipe fixa do Alvinegro.

Sendo assim, devido a pausa da DATA FIFA, a equipe terá tempo para treinar e se ajustar com o novo treinador. O time carioca voltará a campo no dia 23 de novembro, para cumprir seu jogo atrasado fora de casa, contra o Fortaleza.