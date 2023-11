Marcelo Fernandes valoriza empate do Santos no clássico: "Ganhamos um ponto"

Em clássico disputado neste domingo (12), o Santos empatou com o São Paulo, na Vila Belmiro, por 0 a 0. O confronto foi válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o empate, Marcelo Fernandes, técnico do Peixe, concedeu entrevista coletiva.

Questão Física

Comandante alvinegro comentou o desgaste físico da equipe: “Não é desculpa, mas jogar três jogos em seis dias é complicado. A equipe sentiu muito fisicamente hoje, correu atrasado na maioria das bolas. Um clássico, São Paulo com um dia a mais de descanso, uma equipe muito bem treinada pelo Dorival. Não deixamos de ganhar três pontos, e sim ganhamos um.”

Marcelo também admitiu a má atuação de seus comandados na partida: “A gente não pode fugir, o São Paulo jogou melhor, temos que confessar que jogou melhor. Primeiro pelo esquema tático que não encaixou no primeiro tempo e segundo pela questão física. No segundo tempo melhoramos, mas o São Paulo continuava perigoso no jogo.”

Busca pelos 45 pontos

Na briga contra o rebaixamento, o técnico santista desmentiu qualquer busca pelos famosos "45 pontos".

“A gente não trabalha com projeção nenhuma, a gente trabalha jogo a jogo. Hoje ganhamos um ponto importantíssimo para a sequência. Sendo que dos adversários mais próximos, só o Vasco ganhou, os demais perderam ou empataram. Não tem número mágico nem nada, precisamos ganhar jogos e ganhar pontos”, disse o técnico.

Data Fifa

“A equipe precisava muito dessa parada. Essa semana vai ser importante, tanto que o Dodô a gente segurou dois jogos, decidimos preservá-lo para sacramentar a recuperação nessas duas semanas. Veio na hora certa”, completou Marcelo.

Calendário

Na próxima rodada, no domingo (26), o Santos vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, às 16h.