Santos emplaca seis jogos sem derrota após vexame histórico contra Internacional

Desde o dia 22 de outubro, quando o Santos teve uma de suas piores derrotas na história do Campeonato Brasileiro, a equipe não sabe mais o que é perder.

O resultado de 7 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio, foi o último revés santista na competição e o clube se afastou do Z-4 abrindo cinco pontos de diferença no momento. Na época, o risco de rebaixamento era iminente e certeiro, porém os comandados por Marcelo Fernandes deram uma grande resposta e acumularam seis partidas invictas. Confira abaixo essa sequência alvinegra no Brasileirão:

PARTIDAS Santos 2x1 Coritiba Corinthians 1x1 Santos Flamengo 1x2 Santos Santos 0x0 Cuiabá Goiás 0x1 Santos Santos 0x0 São Paulo

Com essa sequência de jogos sem perder, o Peixão acumulou 12 pontos e está momentaneamente na 13ª colocação com 42. Faltam apenas quatro rodadas para o término do campeonato e a torcida faz as contas para o time chegar nos tão sonhados e desejados 45 pontos, na qual é uma nota de corte para evitar a queda de divisão. Agora o time tem uma pausa de duas semanas sem jogar devido a Data Fifa e só retornará ao campo diante do Botafogo no dia 26 de novembro. Confira os quatro últimos jogos do Alvinegro Praiano no Brasileirão:

Botafogo x Santos - 26/11

Santos x Fluminense - 29/11

Athletico-PR x Santos - 02/12*

Santos x Fortaleza - 06/12

*jogo pode ser alterado para outra data