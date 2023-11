Em clima de tensão, Vasco terá "cinco finais" até o final do ano

O atual Campeonato Brasileiro do Vasco ficou marcado pela inconsistência e pela constante luta contra o rebaixamento. O cruzmaltino passou a maior parte do campeonato dentro ou próximo da zona de rebaixamento, tendo muita dificuldade para firmar boas sequências de resultado e se afastar com segurança do z-4.

Desde a chegada de Ramón Díaz, o panorama parece ter virado a favor do Vasco. O treinador argentino tem conseguido extrair o melhor possível do atual elenco, que ganhou alguns reforços na janela do meio do ano, como o atacante Pablo Vegetti, o meia Paulinho, o zagueiro Gary Medel e o meia Bruno Praxedes.

Até aqui, Vasco fez 40 pontos no Brasileiro. Ao que tudo indica, a nota de corte para rebaixamento vai ser bem maior do que isso, portanto é crucial que o Vasco siga pontuando para se afastar do risco de sofrer o seu quinto rebaixamento.

Os 4 jogos determinantes são:



— Cruzeiro x Vasco (22/11)

— Athletico x Vasco (25/11)

— Vasco x Corinthians (28/11)

— Grêmio x Vasco (02/12)

— Vasco x Bragantino (06/12)



Serão 3 jogos fora de casa, contra adversários que estão visando pontuar na tabela para conquistar seus objetivos no momento. Cruzeiro é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e, tendo demitido o treinador Zé Ricardo recentemente, certamente vai fazer de tudo para virar a maré a seu favor dentro de campo.

Athletico está firme na luta pela vaga na fase de grupos da próxima Libertadores, então é seguro afirmar que jogarão dando o melhor de si nessa reta final de Brasileiro.

Grêmio está vivo na luta pelo título brasileiro e, tendo sido derrotado em casa para o Corinthians na última rodada, vai estar mordido e visando pontuar para tentar, ainda nessa reta final, conquistar a liderança.

Quanto aos dois jogos em casa, é esperado que o Vasco tenha menos dificuldade, o que não tornaria surpreendente uma derrota em nenhum dos dois confrontos. Corinthians tem beliscado alguns resultados importantes, como a vitória fora de casa contra o Grêmio mencionada há pouco.

Bragantino também está vivo na briga pelo título brasileiro e, tendo empatado com o Botafogo em casa, estará mordido tentando pontuar.

Em resumo: 5 jogos sem vida fácil para o Vasco. 5 finais que demandarão o melhor que esse elenco tem a oferecer dentro de campo.