Pablo Vegetti será julgado e pode sofrer suspensão

O atacante Pablo Vegetti é um dos principais destaques do Vasco nessa reta final emocionante de Campeonato Brasileiro. O atacante argentino de 35 anos é o principal goleador do Vasco no segundo semestre, com nove gols, e ajudou o clube a conquistar pontos importantes na fuga ao rebaixamento até aqui.

O atacante esteve envolvido em lance polêmico no duelo contra o Goiás, em que o Vasco empatou por 1 a 1 fora de casa. O argentino, que havia marcado gol no jogo, acabou dando uma cotovelada em um jogador do Goiás ao fazer o movimento de cabeceio.

O lance foi interpretado como penoso para o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e, por já ter recebido cartão amarelo anteriormente, acabou sendo expulso por excesso de advertências.

O Goiás denunciou o lance como "agressão física" e o imbróglio foi levado ao Supremo Tribunal da Justiça Desportiva (STJD). O lance será julgado em 21 de novembro, um dia antes do confronto entre Cruzeiro e Vasco.

Caso seja punido, Vegetti pode sofrer pena de 4 a 12 jogos de suspensão. O fato de ser réu primário no STJD pode servir para que seja apenas advertido e não sofra nenhuma punição. A ver o andamento dessa situação.