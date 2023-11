Corinthians encaminha a contratação de Hugo, lateral esquerdo do Goiás

Com a vitória sobre o Grêmio pelo Brasileirão, o Corinthians praticamente se livrou do rebaixamento e agora começa a procurar seus reforços para a próxima temporada.

O primeiro nome encaminhado ao Alvinegro Paulista é o de Hugo, lateral esquerdo do Goiás, de 26 anos. O jovem lateral tem vínculo com o time goiano até o fim de 2023. Por isso, o atleta já pode negociar um pré-contrato com outro clube.

Hugo foi revelado pelo CRB e chegou ao Goiás em 2021. Nesse ano, foi destaque na partida contra o São Paulo, principalmente pelo golaço que marcou. Para alguns, o gol mais bonito da competição nacional.

O treinador Mano Menezes juntamente com a sua comissão técnica têm na mira alguns jogadores para contar no elenco em 2024. Hugo é um dos nomes que interessam ao técnico, por causa do Campeonato Brasileiro que faz e também pela situação que envolve o acordo que pode ser fechado com uso financeiro para a sua compra, apenas sob o custo de salário e luvas.

O motivo da preocupação do Corinthians com sua lateral-esquerda

O time paulista sabe da possível aposentadoria do ídolo Fábio Santos no final dessa temporada, e também entende que necessita da reposição na função com mais um lateral, por isso, tenta a vinda de Hugo. Por outro lado, ainda não há a confirmação da permanência de Matheus Bidu, o canhoto ex-Cruzeiro, que não se firmou na posição no time Corinthiano.

Vale lembrar que essa contratação deve ser feita no mandato do atual presidente Duílio Monteiro Alves que fica até 31 de Dezembro. Nesse sentido, a eleição para eleger o próximo presidente do Corinthians ocorrerá no dia 25 de novembro. Nessa perspectiva, o presidente Duílio e todo o staff do Clube do Povo vê a negociação com bons olhos por se tratar de uma oportunidade de mercado. Os candidatos à próxima eleição não pronunciaram-se em relação à provável chegada do lateral.