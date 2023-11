Aníbal Moreno é oficialmente anunciado pelo Palmeiras

Nesta quarta-feira (15) por meio de suas redes sociais, a Sociedade Esportiva Palmeiras anunciou sua primeira contratação para a próxima janela de transferências. O nome da vez é Aníbal Moreno que teve como última passagem o Racing da Argentina.

O volante esteve aqui no Brasil entre segunda e terça para a realização de exames médicos e foi anunciado pelo Palestra.

O Verdão desembolsou 7 milhões de dólares e em caso sejam cumpridas as metas já pré estabelecidas no contrato, o time argentino receberá mais 1 milhão de dólares a mais, ou seja, o clube receberia 8 milhões de dólares, na cotação atual seriam cerca de R$ 38,9 milhões.

Não é a primeira vez que o Palmeiras mira no jogador, na última janela o Porco chegou a fazer algumas investidas, mas o Racing cobrou 10 milhões de dólares pelo atleta, sendo eles 9 milhões fixos e 1 milhão com os objetivos de contrato.

Porque Aníbal não veio antes?

Além das investidas, o presidente do Racing, Victor Blanco, em entrevista ao canal Pasion por Racing disse alguns motivos pelo qual não liberou o jogador e a vontade dele de sair do clube:

“Em junho não foi vendido porque priorizamos o Racing, que estava jogando o Torneio e a Copa Libertadores. Criou-se uma situação tensa com o jogador, mas agora era o momento oportuno de vendê-lo.”

O presidente concluiu com a frustração de Moreno:

“Aníbal Moreno queria sair do Racing e chegamos a um acordo com o Palmeiras. Termina o campeonato, e ele vai seguir sua carreira no Brasil.”

Estatísticas

Desde que chegou pelo Racing em 2021, o volante de 24 anos teve 114 aparições, tendo 7 gols e 5 assistências e tem média de 0,9 interceptação, 2,7 desarmes e 1,4 corte por jogo, uma média superior ao meio-campistas do Palmeiras.

Aníbal chega para suprir a necessidade do meio de campo para Abel Ferreira e Zé Rafael. O contrato vai de 2024 até 2028.

Próximo jogo do Verdão

O próximo jogo do Palmeiras será contra o Fortaleza no domingo (26) às 18h30 na Arena Castelão. A partida será válida pela trigésima quinta rodada do Brasileirão.