Fernando Diniz lamenta desfalques, mas demonstra esperança ao projetar próximo confronto

Na tarde desta quarta-feira (15), o técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, concedeu entrevista coletiva após o treino na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Sem tantos mistérios, o treinador aproveitou para elogiar seus comandados e também projetar o duelo contra a Colômbia que acontecerá nesta quinta-feira (16), às 21h, no Estádio Metropolitano Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"A Colômbia é um time que nos últimos 20, 30 anos ganhou muita projeção no cenário internacional. Se tornou um dos rivais mais difíceis na América do Sul. É um time bem treinado e que tem pontuado bem nas Eliminatórias. Jogar em Barranquilla é sempre difícil: muito calor, apoio da torcida, bons jogadores... Estudamos bastante a Colômbia, sabemos das dificuldades."

"A preparação aqui está sendo ótima. Os jogadores estão entendendo o que queremos. Já estamos na terceira convocação, estão acumulando conhecimentos táticos que queremos passar a eles. Ainda, as conexões humanas vai ficando mais profundas. Esperamos que nesses dois próximos jogos possamos elevar o nível do nosso jogo", completou Diniz.

Ausência de Estrelas

O comandante também lamentou os desfalques como do volante Casemiro e do atacante Neymar, mas elogiou os jovens atletas convocados para as vagas que haviam ficado em aberto.

"É sempre bom poder contar com todo mundo. É uma pena e uma tristeza grande não poder contar com Neymar, ele faz falta em qualquer cenário, assim com o Casemiro, um dos grandes expoentes na posição nos últimos anos no futebol mundial. Agora surgem oportunidades para outros e vamos potencializar o time que vai jogar. Jogadores abraçaram os treinos e vamos esperar que na prática a equipe consiga corresponder", comentou Diniz durante coletiva.

"Todos eles (jovens) sabem que estão aqui por mérito. Todos estão jogando bem em grandes clubes. Eles devem procurar agir aqui com a maior naturalidade possível. Não é para fazerem diferente do que fazem nos clubes, pelo contrário, é para reproduzirem isso pois virem para cá por isso. Se jogarem com naturalidade, eles podem ter performances positivas", concluiu.

Mas, e como anda as eliminatórias?

Até momento, o Brasil ocupa a terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas com sete pontos, ficando atrás de dos uruguaios que tem sete pontos, e dos argentinos que lideram com 12 pontos.