Juventude e ABC empatam sem gols no Frasqueirão

Em noite de terça-feira (14) sem grandes emoções Juventude empatou com o ABC sem gols, em partida válida pela Série B, do Campeonato Brasileiro, no Frasqueirão, em Natal.

Tudo zerado

O jogo começou com o Juventude com sangue nos olhos e bem alinhado no que queria. Aos 12, tudo mudou e desalinhou a rota após expulsão de Jadson, o meia recebeu cartão vermelho após revisão do VAR por entrada dura em Fábio Lima. Apesar da vantagem numérica, o ABC quase não teve boas chances perigosas, porém, correu atrás delas. O Ju, mesmo desfalcado, ainda conseguiu na reta final chegar na área adversária, mas falhou na finalização e tudo ficou zerado no Frasqueirão.

Nada mudou

A etapa final começou com o ABC assumindo outra postura, atacando, dominando e mantendo bola no pé. Aos 9, pela esquerda, Romário faz bom cruzamento e acha Paulo Sérgio, o centroavante cabeceia com força e obriga o goleiro Thiago Couto a fazer boa defesa. Na reta final, as equipes igualaram na quantidade numérica, quando o zagueiro Jhonnathan, do ABC, também recebeu o cartão vermelho ao atingir Mandaca com uma cotovelada que foi vista pelo VAR. Aos 35, Alan Ruschel cobrou falta a meia altura no lado da barreira e a bola passou do ladinho da meta de Michael. Enfim, quase o primeiro do Ju, mas chance desperdiçada. Na sequência, Habraão, de cabeça, também levou muito perigo, mas o placar seguiu sem mudanças.

Mas, e como fica?

Com o empate, o Juventude subiu para a terceira posição, com 61 pontos, e tem a mesma pontuação do Criciúma, vice-líder. Já o ABC, rebaixado, chegou aos 22 pontos.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Juventude recebe a Ponte Preta no Alfredo Jaconi, no sábado (18), às 17h. No domingo (19), às 15h45, o ABC encara o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.