Paulistão 2024 tem grupos e datas definidas

O Paulistão Sicredi 2024 começa a rolar nos gramados em janeiro, mas já está a todo vapor fora das quatro linhas. Na noite desta quinta-feira (16), o Auditório do Ibirapuera recebeu a cerimônia de apresentação da próxima edição do estadual, que já conhece seus grupos e datas.

Composto por quatro grupos, as equipes foram divididas em quatro potes diferentes. O Pote um era composto por Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. No pote dois estavam Água Santa, Red Bull Bragantino, Ituano e São Bernardo. No três, Botafogo-SP, Mirassol, Guarani e Santo André e o pote quatro era composto por Inter de Limeira, Portuguesa, Ponte Preta e Novorizontino. A cerimônia contou com a presença de atletas Olímpicos e paralímpicos torcedores das quatro maiores potências do futebol paulista.

Com um representante de cada pote em cada grupos, os grupos do Paulistão foram divididos da seguinte forma:

Foto: Pedro Cunha/Vavel Brasil

GRUPO A: ​​ ​​Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa.

​​Santos, Ituano, e Portuguesa. GRUPO B: Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte Preta.

Palmeiras, Água Santa, Guarani e GRUPO C: Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira.

Corinthians, Red Mirassol e Inter de Limeira. GRUPO D: São Paulo, Botafogo-SP, Novorizontino e São Bernardo.

O Paulistão Sicredi 2024 também teve seu formato anunciado e seguirá o padrão dos últimos anos. Equipes do mesmo grupo não se enfrentam. Os duelos serão contra times de outros grupos. Os dois líderes de cada grupo se classificam para o mata-mata, que terá quartas de finais e semifinais em jogo único. Apenas a grande decisão do torneio será disputada em duas partidas.

O torneio também já tem datas definidas. Com abertura no dia 21 de janeiro, o Paulistão terá sua final no dia 7 de abril, com transmissão da Record, Cazé TV, YouTube, Tnt Sports e HBO Max.