Isa Fernandes expõe expectativas por final do Mineiro: "Não será um jogo fácil"

O Cruzeiro se prepara para a grande decisão do Campeonato Mineiro Feminino que acontece no próximo domingo, às 16h. As Cabulosas buscam o bicampeonato, mas terão que superar o Atlético-MG em um jogo que, na visão de Isa Fernandes, não será fácil.

O time do Cruzeiro chega invicto na final. Na fase de grupos, quando as equipes se encontraram, as Cabulosas levaram a melhor. Para Isa, o duelo na fase anterior direciona os trabalhos de olho na decisão.

"Não será um jogo fácil, mas ambas as equipes já se conhecem, estamos trabalhando em cima disso e em busca do título", apontou a camisa 2.

As expectativas e projeções de Isa Fernandes para a final são as melhores. Segundo ela, a conquista do triunfo e do título coroariam o trabalho feito ao longo do ano todo.



"A expectativa é ser campeã!! O sentimento é de gratidão se formos coroadas com esse título, por todo esforço e trabalho de todos", completou.