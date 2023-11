Artilheira Millene projeta Clássico Majestoso na Final do Paulistão Feminino

No cenário esportivo, Millene, a talentosa atacante do Corinthians, aos 28 anos, vive um ano épico. A trajetória inclui uma goleada histórica sobre o Palmeiras, com um placar agregado de 9x0, onde Millene contribuiu, marcando um gol contra o rival e carimbando vaga na final do Campeonato Paulista.

A atacante já levantou as taças do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa este ano.

Em uma entrevista exclusiva, Millene compartilhou suas emoções: "A sensação de poder disputar mais uma final de campeonato é maravilhosa. É um ano que sem dúvidas vai ficar muito marcado... Todo o grupo está bem focado para fazermos mais uma grande final."

Sobre a preparação para o Clássico Majestoso contra o São Paulo, Millene destacou a importância do estudo da equipe adversária, ressaltando a qualidade do elenco das Soberanas.

"O foco precisa estar muito forte para que possamos ter uma boa atuação fora de casa... a expectativa é de um grupo maduro que vai dar o seu melhor para alcançar o nosso objetivo”, concluiu a atacante.

O embate emocionante entre Corinthians e São Paulo está marcado para o próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.