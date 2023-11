Catyellen, do Grêmio, projeta final do Campeonato Gaúcho 2023

No último domingo (12), o Grêmio venceu o Brasil de Farroupilha e garantiu a vaga na final do Campeonato Gaúcho 2023.

Na partida de ida, o Grêmio saiu atrás mas buscou a virada por 2 a 1 em um jogo disputadíssimo. Já no duelo de volta, a equipe fez uma grande apresentação e venceu de goleada por 5 a 0, concretizando a classificação para a decisão do Estadual.

Peça fundamental na equipe gremista, Catyellen comentou a sua expectativa para as finais. “A minha expectativa e a do grupo é a melhor. Estamos muito confiantes e trabalhamos muito para conseguir chegar até a final. Então espero colher os frutos desse trabalho nesta grande decisão. É um desejo de todas as atletas e comissão técnica”, comentou a atacante.

Com quase 100% de aproveitamento, a equipe do Grêmio chegou a grande decisão com 5 jogos, 4 triunfos, 1 derrota, 35 gols marcados e 4 gols sofridos.

Repetindo o feito do último ano, onde as Gurias Gremistas conquistaram o título em uma goleada por 4 a 1, a final desse ano será contra o Internacional, com datas, horários e local ainda a serem definidos pela FGF.

Focada na grande final, a atleta falou sobre o peso de um Gre-nal na decisão.

“Vai ser uma final muito disputada, afinal é um clássico Gre-nal, um jogo difícil. A partir do nosso trabalho, da nossa dedicação e da nossa vontade, vamos fazer de tudo para buscar o bicampeonato”, finalizou Catyellen.