Santos fecha temporada 2023 com apenas uma vitória em clássicos

Sob a liderança de Rueda na presidência do clube, o Santos enfrentou uma temporada desafiadora no cenário dos clássicos durante o ano de 2023. Num total de nove embates contra seus arquirrivais, o Peixe conseguiu conquistar apenas uma vitória, registrando um aproveitamento de 25,9%.

O Peixe disputou três confrontos contra cada rival, sendo um pelo Campeonato Paulista e os outros dois pelo Brasileirão. Diante do Corinthians, o Santos segurou dois empates e sofreu uma derrota, esta última marcada por acontecimentos intensos, que se desdobraram em confusões na torcida, bombas em campo e culminaram na demissão de Odair Hellmann.

Já contra o São Paulo, o desafio foi ainda mais árduo, resultando em duas derrotas contundentes, por 3 a 1 e 4 a 1 (ambos no Morumbi), antes de encerrar a sequência com um empate de 0 a 0. Curiosamente, os três embates foram conduzidos por diferentes técnicos - Odair Hellmann, Felipe Endres (auxiliar de Paulo Turra) e Marcelo Fernandes, refletindo a instabilidade no comando técnico do Santos.

A luz no túnel surgiu nos duelos contra o Palmeiras. Surpreendendo a todos, o Santos não apenas conquistou uma vitória, mas encerrou um período de quatro anos sem triunfos sobre o rival. Essa vitória se revelou vital para o momento atual do time, que se encontra em uma árdua batalha contra o rebaixamento. Nos outros dois encontros, uma vitória ficou para o Palmeiras, e o segundo jogo resultou em um empate.

Destacando-se nos clássicos, Marcos Leonardo emergiu como o artilheiro do Santos, marcando três gols contra os adversários, com a peculiaridade de balançar as redes em cada confronto. Ao fechar o ciclo da gestão Rueda, o Santos acumulou um histórico de 32 clássicos, com sete vitórias, sete empates e 18 derrotas, o que se traduz em um aproveitamento de 29%. Essa análise não apenas revela os números, mas também o desafio constante enfrentado pelo Santos nos embates mais emblemáticos do futebol brasileiro sob a gestão do técnico Rueda.

Todos os clássicos na gestão Rueda