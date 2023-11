Casares tranquiliza torcida do São Paulo sobre Luciano: "Acredito que fique"

O presidente do São Paulo, Julio Casares, revelou que já há conversas com Lucas Moura pela sua renovação de contrato. O jogador tem vínculo com Tricolor até o fim de dezembro deste ano, e o Tricolor trabalha para ele continuar. O gestor são-paulino também tranquilizou a torcida sobre uma possível saída de Luciano e falou sobre a importância do Paulistão para o clube do Morumbi.

Casares também atualizou a situação de Luiz Gustavo. O presidente falou publicamente pela primeira vez que o São Paulo tem negociações com o volante e que aguarda alguns detalhes para que ele seja anunciado.

Terceiro maior campeão estadual ao lado do Santos, com 22 títulos, e embalado pela conquista inédita da Copa do Brasil em 2023, o clube do Morumbi busca novamente o troféu paulista, que lhe tirou da fila em 2021 na histórica decisão contra o Palmeiras. Para isso, o São Paulo conta com o apoio incondicional de sua torcida, que bateu recordes em 2023, e uma base experiente e vitoriosa. O Tricolor está no Grupo D do Paulistão, ao lado de Botafogo-SP, Novorizontino e São Bernardo.

Confira as falas de Casares