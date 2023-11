De virada, Colômbia vence Brasil em casa nas Eliminatórias

Na noite desta quinta-feira (16), em partida válida pela 5ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, o Brasil foi derrotado pela Colômbia fora de casa, por 2 a 1 de virada. Com gols dois gols de Luis Díaz e um de Gabriel Martinelli para a canarinho.

Faltou ritmo

A primeira finalização do jogo foi de Renan Lodi de fora da área direto para fora. Em seguida, Raphinha recebeu na direita, deu um belo passe de calcanhar para Emerson Royal que cruzou e Vinícius Jr cabeceou por cima do gol.

Aos três minutos em boa jogada individual de Vinícius Jr, que tocou para Martinelli no meio da área e estufou a rede, abrindo o placar no jogo. Em busca do empate, Luis Díaz fez jogada individual, rolou para Carrascal que finalizou no cantinho e Alisson e espalmou para fora.

O atacante Vinícius Jr sentiu um problema na coxa e precisou ser substituído, assim a seleção caiu de produção. James Rodríguez aproveitou e chutou de fora da área, fazendo a bola passar tirando tinta da trave. Além de André salvar com um desarme no momento certo dentro da área. Indo para o intervalo com 1 a 0 no placar.

Virada colombiana

Na volta ao segundo tempo, Rodrygo ajeitou para Bruno Guimarães que quase ampliou o resultado. Raphinha também teve uma grande oportunidade, mas o goleiro Vargas evitou com uma defesa incrível. Carrascal deu a resposta, mas parou em Alisson.

Disparado ao ataque, Rodrygo tocou para Raphinha que bateu colocado e acertou o poste do adversário. Os colombianos começaram a dominar a partida, Luis Díaz foi acionado e quase empatou em boa finalização, mas parou no goleiro brasileiro. Aos 29 minutos, depois de muita insistência Luis Díaz apareceu na grande área para cabecear e balançar a rede, deixando tudo igual.

A Colômbia continuou na parte ofensiva e aos 33 minutos, após jogada individual de Richard Ríos, a bola foi cruzada na segunda trave e novamente de cabeça Luis Díaz marcou e virou o jogo para delírio da torcida presente no estádio. Com isso o confronto ficou com o resultado de 2 a 1 para a Colômbia e garantiu os três pontos, vencendo o Brasil pela primeira vez como mandante nas Eliminatórias.

Situação na tabela

O Brasil caiu para quinto lugar com sete pontos, enquanto a Colômbia subiu para terceiro lugar com nove pontos.

Próximo jogo

A próxima rodada terá um clássico entre Brasil x Argentina no Maracanã, na terça-feira (21), às 21h30. Já a Colômbia encara o Paraguai fora de casa na mesma terça, às 20h.