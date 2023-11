Mirassol recebe Atlético-GO em duelo da parte de cima da tabela

Neste sábado (18), o Mirassol recebe o Atlético Goianiense às 17h (horário de Brasília) no Estádio Municipal de Mirassol. O jogo é válido pela 37ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. Para o time mandante, o duelo representa a última chance de tentar um acesso à primeira divisão. Já para o Dragão, uma vitória pode significar a confimação do acesso.

Como chega o Mirassol

Na última partida disputada pelo time paulista, o clube foi ao Nordeste para enfrentar o Ceará. Na ocasião, o time saiu derrotado por 2 a 0 e com um expulso aos 49 do segundo tempo. Os gols foram anotados por Erik Pulga e Bissoli, de pênalti, e o expulso foi Rodrigo Sam (que está fora do duelo deste sábado).

O treinador da equipe, Mozart, em entrevista recente, revelou uma mágoa pela forma que saiu do Atlético Goianiense e usará isso ao seu favor.

"Para mim tem um gosto especial esse jogo, não vou mentir. Conheço praticamente 70% do elenco que está lá, mudou muito o time que vem jogando em relação à minha época, mas a maioria dos meus jogadores está lá. Tenho uma relação muito boa com eles, fomos campeões goianos juntos, mas fiquei engasgado com a forma como saí de lá. Então é um ingrediente a mais para esse jogo e espero que os meus jogadores estejam motivados como eu estou. Se pudesse transferir o que estou sentindo, eles iriam entrar pilhados."

Para a próxima partida, Mozart tem dois desfalques certos: o capitão e vice-artilheiro da equipe, Gabriel e o zagueiro Rodrigo Sam. Mas o treinador deve ter Negueba à disposição. O atacante ficou de fora do confronto contra o Ceará por uma lesão no joelho.

Como chega o Dragão

Na última rodada, os comandados de Jair Ventura visitaram o Sport e empataram o jogo em 0 a 0, na Ilha do Retiro. Para a próxima partida, o treinador terá algumas mudanças na equipe: Kelvin retorna de suspensão no lugar de Airton e Matheus Peixoto entra no lugar do suspenso Gustavo Coutinho, artilheiro do campeonato.

O Atlético-GO irá a campo com Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinicius e Lucas Esteves; Matheus Sales, Baralhas e Shaylon; Kelvin, Matheus Peixoto e Luiz Fernando.

O volante Matheus Sales, que já conquistou o acesso em duas ocasiões, falou sobre suas expectativas.

"Tive dois acessos com o Coritiba na Série B: em 2019 e em 2021. No primeiro, ano tivemos um acesso bem complicado, conseguindo a classificação na última rodada. Já em 2021 foi tranquilo e não tivemos tanto susto. Estou confiante na busca pelo terceiro acesso, aqui no Atlético-GO. Esse ano tem sido muito disputado desde o início do campeonato e fizemos uma boa competição" – diz o volante.