Vila Nova vence o Ceará em casa e entra no G-4 da Série B

Na tarde desse sábado (18), o Vila Nova recebeu a equipe do Ceará, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Partida válida pela 37° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Tigrão luta para entrar para a elite do futebol brasileiro, Série A do campeonato.

O time goiano não disputa a primeira divisão desde 1985 e está há 38 anos em luta constante por esse acesso. Com a vitória de 3 a 1 sobre o Vozão, o time do Vila Nova sobe para a 4° posição na tabela.

Juan Christian abre o placar do jogo

Com começo de jogo avassalador, Vila Nova abriu o placar aos 2 minutos do jogo, com o camisa 11, Juan Christian. Início de jogada espetacular de Caio Dantas,, Ronald recebeu a bola na linha de fundo do campo e fez o passe para Juan Christian encher o pé e abrir o placar em Goiânia.

Pelo lado do Ceará, o time entrou um pouco apagado no jogo, após o aperto do time da casa e não apresentou grandes perigos para área de Dênis Júnior nos primeiros instantes do jogo.

Aos 20 minutos, juiz captou falta de Igor Henrique que levou o primeiro cartão amarelo do jogo. O camisa 23 já estava pendurado e será desfalque para o próximo confronto da equipe do Vila Nova.

Ceará despertou pela altura dos 25 minutos, aumentou sua intensidade e começou a chegar mais na área adversária, o que exigiu duas defesas primordiais do goleiro do Vila.

Aos 35, o camisa 6, Rodrigo Gelado, abriu o braço dentro da área e interceptou o caminho da bola. Juiz com auxílio do VAR marcou penalidade máxima para o time do Ceará. Goleiro de um lado bola do outro, Bissoli converteu para o Ceará. 1 a 1 no placar. Pelo final da primeira etapa tivemos boas finalizações que exigiram grande intervenção de Dênis e Bruno, para manter o placar do jogo.

E o Tigrão voltou

A partida reinicia com o time do Vozão com mais intensidade, chegando firme com a boa parada. Jean Carlos finaliza faz a primeira finalização nessa etapa para a equipe do Ceará, e Dênis realiza intervenção. Vila nova não demora em responder. Com clima de tensão e disputa no ar, aos 8 minutos Juan Christian marca um golaço na gaveta e amplia o placar para o Tigrão.

Com o embalo do OBA vibrando, lotado pelos Vilanovenses, 2 minutos do último gol, o Vila Nova aumentou o placar mais uma vez, desta vez com Caio Dantas de cabeça. 3 a 1 é o placar do jogo.

Pelo lado cearense, Vagner Mancini faz alterações para conseguir controlar o jogo, o time faz boas defesas com goleiro Bruno que foi primordial para manter o placar. Aos 35 minutos, em uma saída errada e mal posicionada, Bruno Ferreira cometeu falta e foi expulso da partida. Com todas as substituições já feitas pelo time cearense, Saulo Mineiro assumiu a posição de goleiro.

Entretanto o Vila Nova foi superior e manteve a constância após os gols da segunda etapa. Aos cantos de "O Tigrão voltou" da torcida, é marcado o fim da partida que abre portas para o sonho dos Vilanovenses de retornar a elite do futebol brasileiro.

Próximos confrontos:

Pela última rodada do campeonato, no próximo dia 25 as 17h (horário de Brasília) o Ceará recebe o Juventude no Estádio Presidente Vargas, enquanto o Vila Nova enfrentará o ABC, lanterna do campeonato, no Estádio Maria Lamas Farache.