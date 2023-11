Chapecoense empata contra Ituano e Airton fala: “A vitória era essencial”

Na noite desta sexta-feira (17), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Ituano recebeu a Chapecoense no Novelli Jr. A partida encerrou em 0 a 0.

Airton avalia empate e seguimento para a última rodada:

“A vitória era essencial. Viemos para vencer. A expulsão mudou o jogo. Vamos torcer para estarmos vivos na última partida. Estamos nas mãos da rodada. Agora, é se preparar melhor para conseguirmos os três pontos em casa no último jogo. Não vamos jogar a toalha”.

O impacto nesse final de temporada é enorme pela colocação e a situação em que a Chape se encontra, mas os atletas e a comissão técnica seguem confiantes e acreditando em um resultado positivo contra o próximo adversário na rodada que falta para o término da competição nacional da segunda divisão.

Claudinei Oliveira, treinador da Chapecoense, nesses últimos jogos vem falando e afirmando sobre a confiança na garantia de pontos e positividade aos seus torcedores e ainda pode confirmar todo esse pensamento na partida restante do Campeonato Brasileiro da Série B.

Agenda e classificação

Com o empate, a Chapecoense permanece na zona de rebaixamento, na décima sétima posição com 37 pontos. A Chape precisa torcer pelo tropeço do Tombense e da Ponte Preta, para seguir tendo matematicamente chances de evitar a queda na última rodada. Já o Ituano chegou aos 41 pontos e agora está perto de confirmar sua permanência na Série B.

Após levar um ponto para Chapecó, a equipe do Índio Condá, volta a atuar em campo no próximo sábado (25), às 17h (horário de Brasília) contra o campeão da Série B, o Vitória. a partida será realizada na casa da Chape, na Arena Condá.

O jogo será de extrema importância para o Verdão, pois trata-se da última responsabilidade no campeonato para os comandados de Claudinei Oliveira. O duelo é tratado como a esperança final para os torcedores da Chapecoense se aliviarem da zona da degola e continuarem na segunda divisão.