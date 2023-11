Dudinha projeta jogo intenso contra Corinthians e convoca torcida para final do Paulistão

Corinthians e São Paulo iniciam neste domingo a disputa pelo título do Campeonato Paulista Feminino. Ciente da dificuldade do clássico, Dudinha projetou o duelo e convocou a torcida do Tricolor.

Depois de eliminar o Santos nos pênaltis na semifinal, o São Paulo tem pela frente o forte Corinthians. Sem esconder as qualidades da equipe adversária, Dudinha projetou um grande jogo, com bastante intensidade.

"Expectativas são de um jogo bem intenso, sabemos das qualidades do Corinthians, mas iremos com tudo, com muita garra e determinação. Estamos trabalhando intensamente para esse jogo", disse a jovem.

Apesar de ter o mando de jogo, o São Paulo não fará a partida no Morumbi: a Vila Belmiro foi escolhida como palco do primeiro duelo. Para Dudinha, o cenário dificulta a presença da torcida, mas, ainda assim, a camisa 26 convocou os tricolores a marcarem presença.

"Infelizmente não vamos conseguir jogar em casa, e isso dificulta um pouco para nossa torcida. Não é exatamente como queríamos que fosse, mas é muito importante termos o apoio da torcida e queremos muito esse apoio conosco", completou