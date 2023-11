Por que Alisson é tão questionado na Seleção Brasileira?

Desde o início da trajetória de Alisson com a Amarelinha, o goleiro revelado pelo Internacional sempre sofreu com críticas e questionamentos sobre as constantes aparições na lista de convocados e , posteriormente, a titularidade absoluta. Mesmo sendo peça fundamental em um dos melhores times do Liverpool na história, o goleiro nunca teve sossego na hora de defender a meta brasileira, principalmente quando o assunto é Copa do Mundo. As maiores críticas começaram em 2018, pois ele "não pegou o chute do De Bruyne" e em 2022 não conseguiu pegar nenhum pênalti cobrado pelos croatas.

Carreira de Alisson

O goleiro brasileiro começou sua jornada no futebol pelo Internacional de Porto Alegre, na qual ele ingressou nas categorias de base do clube aos oito anos de idade. Ele estreou profissionalmente em 17 de fevereiro de 2013, quando o Colorado empatou por 1 a 1 contra o Cruzeiro-RS pelo Campeonato Gaúcho. No Brasileirão, a primeira partida dele na carreira foi em agosto do mesmo ano em mais um empate, dessa vez 3 a 3 contra o Goiás, no Beira Rio. Ele terminou a temporada com nove jogos.

No ano seguinte, ele se tornou o reserva imediato de Dida, titular do Inter na época, após vencer a disputa com Agenor e Muriel (irmão de Alisson). Ele fez ao todo 14 partidas no ano e assumiu a titularidade depois de Dida ser expulso. Com isso, Alisson jogou contra o Fluminense pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro e ficou até o fim da competição. Já em 2015, mesmo com a lenda Dida na elenco, Alisson assumiu de vez o posto de goleiro da equipe e foi fundamental na campanha do Colorado na Libertadores daquele ano, onde o clube foi eliminado nas semifinais pelo Tigres, do México.

No ano de 2016, ele assinou um pré-contrato com a Roma por cinco anos e um valor de 7,5 milhões de euros. A última partida pelo Internacional foi no dia 15 de maio, empate por 0 a 0 contra a Chapecoense. Pelo clube do Rio Grande do Sul, ele fez mais de 100 jogos em quatro anos e conquistou o Gauchão em todas essas temporadas.

Trajetória na Europa

Quando chegou em solo italiano, Alisson começou como reserva do goleiro polonês Szczesny. Por tanto, ele não teve tanto destaque na primeira temporada pela Roma. Em 15 partidas disputadas, ele sofreu 19 gols. Contudo, na temporada 2017/18 foi onde o arqueiro brasileiro despontou para o mundo. Com a venda de Szczesny para a Juventus, Alisson herdou a camisa 1 e virou titular absoluto da Roma e brilhou por lá. Ele foi um dos principais jogadores do clube na histórica campanha da Champions League onde a Roma foi eliminada nas semifinais pelo Liverpool. Alisson foi titular em quase todos os jogos e despertou interesse de gigantes europeus.

Após a Copa do Mundo de 2018, ele foi até a Inglaterra assinar com o Liverpool e na época chegou a ser o goleiro mais caro da história (cerca de 62,5 milhões de euros). Em sua primeira temporada pelos Reds, o arqueiro viveu, talvez, o melhor ano dele como profissional. Campeão da Liga dos Campeões e Luva de Ouro na Premier League (goleiro que teve mais Clean Sheet*). Além disso, ele foi eleito o melhor goleiro do mundo nesse ano e ficou em 7º lugar no prêmio Bola de Ouro).

Após isso, o goleiro fez história no Liverpool e foi campeão de absolutamente tudo que disputou. Um dos títulos mais importantes foi na temporada seguinte (2019/2020), na qual o Liverpool se sagrou campeão da Premier League pela vez na história. Outro momento marcante da carreira do goleiro foi em 2021 em uma partida contra o West Bromwich. Nesse ano, os Reds vinha fazendo uma campanha ruim e cresceram no finalzinho da temporada. No último lance do jogo, após cobrança de escanteio, Alisson foi para a área e cabeceou firme e marcou seu primeiro gol na carreira. Esse tento colocou o Liverpool na briga por uma vaga na Champions League que foi conquistada posteriormente.

*jogos sem sofrer gols

Números de Alisson na carreira