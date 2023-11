Com passagem pela base da Seleção, ex-Grêmio reforça Luverdense

Cria da base do Grêmio e com passagem pela Seleção Brasileira Sub-17, Yago Taborda possui um novo desafio na próxima temporada. Após defender a camisa do Caxias, o lateral-direito chegou recentemente ao Luverdense para disputar o estadual e a Copa Verde.

Time esse que o atleta, de apenas 21 anos, pretende representar da melhor maneira possível no ano que se aproxima.

"As expectativas são as maiores possíveis. Estou muito ansioso e motivado em poder ajudar o Luverdense a chegar nas fases finais das competições que irá participar", - afirmou o lateral natural de Porta Alegre.

Confiança

Mesmo jovem, Taborda já possui importantes conquistas durante a carreira. A última delas foi ajudar o Caxias a conseguir o tão sonhado acesso na edição passada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Diante disso, o jogador revelado pelo Grêmio ressalta quanto essa última conquista está sendo importante visando uma nova campanha vitoriosa, agora pelo Verdão do Norte.

"Creio que muito, pois vir de um clube em que pude chegar nas finais, me deixa mais confiante em ajudar a levar o Luverdense a conquistar os seus objetivos no próximo ano", - disse o lateral antes de completar.

"Vou me entregar ao máximo e, se Deus permitir, levar este clube a jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil". - contou sobre os seus principais objetivos com a equipe de Lucas do Rio Verde.