Cano marca e Fluminense vence o São Paulo no Maracanã

O Maracanã recebeu, na noite desta quarta-feira (22), um duelo de tricolores campeões em 2023. O campeão da Conmebol Libertadores, Fluminense, recebeu o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, em duelo atrasado válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol do artilheiro Germán Cano, os donos da casa fizeram o LL, venceram por 1 a 0 e comemoraram mais um triunfo diante de sua torcida.

PRIMEIRO TEMPO:

Foto: Divulgação/Brasileirão

No duelo de tricolores, foi o Fluminense quem começou melhor na partida. Envolvendo o São Paulo em sua tradicional troca de passes nos minutos iniciais, os cariocas chegaram a abrir o placar aos 12 minutos, com David Braz, mas o tento foi anulado por impedimento.

Depois disso, o São Paulo passou a chegar mais ao ataque, mas demonstrava dificuldades em acertar o último passe para concluir as jogadas. Dificuldade essa que cresceria absurdamente após a expulsão de Gabi Neves, aos 29 minutos, por pisão no tornozelo de Thiago Santos.

Depois disso, os campeões da América passaram a controlar a posse de bola e empurrar os campeões nacionais para seu campo de defesa. No entanto, as boas chances cariocas só chegariam nos acréscimos. Aos 46, Samuel Xavier recebeu bom passe de Alexsander e soltou uma bomba para boa defesa de Rafael. No minuto seguinte, foi a vez de David Braz receber na área e finalizar longe do gol. Por fim, Martinelli recebeu na entrada da área, finalizou rasteiro buscando o cantinho da meta são-paulina e mandou para fora, fechando a primeira etapa com um empate sem gols.

SEGUNDO TEMPO:

Foto: Divulgação/Brasileirão

Com um jogador a mais em toda a segunda etapa, o Fluminense controlou os 45 minutos finais e conseguiu abrir o placar no começo do segundo tempo. Aos oito minutos, Lelê virou a bola para Cano na entrada da área do São Paulo e o argentino mandou um chutaço no canto de Rafael e saiu para comemorar. Este foi o 38° gol do argentino pelo tricolor carioca na temporada.

Depois de abrir o placar, bastou ao Fluminense manter o domínio da posse de bola e controlar a partida para sair com os três pontos. Os cariocas ainda criaram boas oportunidades, mas não ampliaram o marcador, fechando a vitória do tricolor carioca sob o paulista por 1 a 0.

A etapa complementar, no entanto, não foi só de alegrias para os comandados de Fernando Diniz. O lateral-direito Samuel Xavier foi substituído após sentir dores no joelho direito. O jogador deixou o gramado do Maracanã chorando muito às vésperas do Mundial de Clubes.

TROCA DE FAIXAS:

Foto: Divulgação/Brasileirão

Tricolores campeões em 2023, Fluminense e São Paulo celebraram as conquistas da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente, juntos. Antes da bola rolar, jogadores de ambas as equipes trocaram faixas de campeão e posaram para foto em conjunto no gramado do Maracanã. Tanto Fluminense como São Paulo conquistaram, em 2023, títulos inéditos para suas respectivas galerias.

FESTA TRICOLOR:

Foto: Divulgação/Fluminense

Para celebrar a conquista inédita da Conmebol Libertadores, a torcida do Fluminense preparou uma grande festa para a partida contra o São Paulo.

Tricolores do Rio prepararam um grande mosaico para o duelo. A festa estava montada para a final da Libertadores, mas, sem aprovação da Conmebol, a torcida carioca adiou a festa para esta quarta-feira, que marca o primeiro jogo do Fluminense como mandante após a conquista da América.

Além do mosaico, os 44.694 mil torcedores presentes no Maracanã contaram também com um show da cantora Marvvila, diretamente do gramado do palco mais sagrado do futebol brasileiro.

SITUAÇÃO NA TABELA:

Com a vitória conquistada na noite desta quarta-feira no Maracanã, o Fluminense chegou aos 50 pontos e se manteve na oitava colocação. Já o São Paulo segue com 46, no 10° lugar. Ambas as equipes já estão classificadas para a próxima Conmebol Libertadores devido aos títulos conquistados em 2023.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Foto: Divulgação/Brasileirão

Após realizarem a partida que estava em atraso pelo Brasileirão, Fluminense e São Paulo voltam a campo neste final de semana. No sábado (25), o Flu recebe, no Maracanã, a equipe do Coritiba, às 21h. Já no domingo (26), o Tricolor Paulista medirá forças diante do Cuiabá, no Estádio do Morumbi, às 18h30.