Diniz exalta Cano após vitória contra o São Paulo: "Jogador espetacular"

O Maracanã recebeu, na noite desta quarta-feira (22), um duelo de tricolores campeões em 2023. O campeão da Conmebol Libertadores, Fluminense, bateu o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, em duelo atrasado válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol do artilheiro Germán Cano.

Após a vitória, o comandante analisou a partida e admitiu "saída iminente" do meio-campista André, seu jogador também na Seleção.

Fala Diniz!

"Gostei do jogo. Na verdade, gostei mais da parte que estava 11 contra 11 do que 11 contra 10. Estávamos concentrados, marcando muito bem, domínio interessante do jogo e mais próximo de abrir o placar. Depois da expulsão, relaxamos um pouco, cedemos contra-ataques perigosos. No segundo tempo, voltamos mais ligados também. Tivemos mais oportunidades para fazer gols. O jogo ficou condicionado pela expulsão do São Paulo".

"Se a Europa quiser tirar alguém daqui, ela tira. Poucos clubes conseguem segurar um jogador. Obviamente, se você leva os melhores sempre, tirar os melhores, daqui do Brasil e do mundo inteiro, há um desnível. Mas o futebol brasileiro melhora quando os times conseguem se organizar cada vez mais. Campeonatos estão mais organizados. Se comparar, na América do Sul, o Brasil é pelo quinto ano consecutivo campeão da Libertadores. Os caras pegam jogadores do mundo inteiro. Esse desnível é natural de acontecer. Mas vejo evolução", completou.

Também comandante da seleção, Diniz comentou sobre a derrota brasileira para a Argentina no Maracanã e avaliou as atuações de Nino e André, do Flu, com a Amarelinha.

"O que está acontecendo na Seleção é que existe um pouco de oscilação. É normal. Por eles estarem me conhecendo agora, por termos que mudar muito as convocações. Os jogadores estão se ambientando. Tem a própria perda da Copa do Mundo, que tem um luto, estamos lutando para recuperar a confiança de todo mundo. O resultado não confirmou o que foi o jogo. Vi muitos jogos da Argentina, vi muitos jogos passados de Brasil x Argentina. Esse último foi o que teve mais domínio. O torcedor merece (vitórias)".

"Gostei muito da participação dos dois. A saída do André é iminente. São dois jogadores formados no Fluminense. Tanto um como outro já viveram momentos muito bons. São dois jogadores que eu gosto muito", analisou.

Fernando Diniz também ressaltou a importância do artilheiro Germán Cano para o clube das Laranjeiras. Autor do gol da vitória, o argentino já balançou as redes 38 vezes na temporada.

"Ele é um jogador espetacular. Tem capacidade incrível de fazer gols. Ele entende o modelo de jogo, tem uma confiança nas coisas que eu falo e eu tenho uma confiança muito grande nele. Conforme o tempo passa, nossa relação fica mais forte e com raízes mais profundas. (Violência no Maracanã). Sobre as cenas de ontem, foram lamentáveis. Espero que a gente tenha aprendido com isso", disse Diniz.

Por fim, Diniz ainda projetou o Mundial de Clubes e tranquilizou a torcida do Fluminense sobre a possível lesão de Samuel Xavier.

"Um time nunca está pronto, está sempre se aprontando. Estamos procurar melhorar ao máximo para fazer uma boa estreia lá (no Mundial de Clubes). Primeiro tempo que pensar no primeiro jogo. Sobre a lista do Mundial, não tenho pensado muito nisso. No meu time, mais de um jogam em mais de uma posição. Isso não vai pesar para o lado de ninguém. Só o Fábio que não jogou de atacante ainda. A gente vai esperar, vai ser doloroso, é muito difícil tirar alguém. Certamente alguém vai ficar de fora por algum motivo. Não parece ter sido nada muito grave (lesão de Samuel). Espero que não tenha sido nada de mais", finalizou.