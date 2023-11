Tite elogia vitória do Flamengo e projeta disputa pelo título: "Está aberto"

O Flamengo veceu o Red Bull Bragantino e deu um passo importante na luta por mais um título do Brasileirão. Com gol de Arrascaeta, o Mengão chegou aos 60 pontos e se aproximou do líder Palmeiras, que tem 62. Após a partida, o técnico Tite disse que a efetividade fez a diferença no jogo e afirmou que o campeonato "está aberto".

"A de domingo contra o América-MG não tenho condição (de analisar). A de hoje, foi um jogo que nenhuma equipe conseguiu controlar a outra. Poderia ter o domínio, que para mim é ter a posse de bola, mas ninguém neutralizava o adversário. Nós tivemos oportunidades e o adversário não nos controlava. No segundo tempo, eles criaram perigo. Efetividade fez a diferença num grande jogo", dissertou.

"É um campeonato aberto. Ele está aberto. O que vai acontecer, eu não sei. São seis equipes que podem ser campeãs, ir para a Libertadores ou ficar fora dela. É um campeonato de quatro jogos", completou.

Após o triunfo rubro-negro, o zagueiro Léo Pereira e o atacante Everton Cebolinha comentaram sobre a relação do grupo com o técnico Tite.

O Mengão volta a campo no próximo domingo (26). O Flamengo viaja para Uberlândia, no Estádio Municipal Parque do Sabiá, onde enfrentará o já rebaixado América-MG, às 18h30.