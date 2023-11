Com objetivos distintos, Athletico e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão

Em duelo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR recebe, na noite deste sábado (25), em Curituba, na Ligga Arena, a equipe do Vasco, às 19h30 (horário de Brasília).

Athletico-PR precisa de um milagre pela Libertadores

Com uma sequência amarga de cinco jogos consecutivos sem vitórias no Brasileirão, o Athletico viu o sonho de ir a Libertadores ficar cada vez mais distante.

A equipe comandada por Wesley Carvalho tem 51 pontos, seis a menos que o Atlético-MG, que ocupa a última vaga do G-6.

Para buscar os três pontos, Furacão contará com o retorno de Vitor Roque. O jogador está recuperado de uma lesão no tornozelo, sofrida há dois meses, e deve começar a partida no banco. A intenção do clube é promover uma volta de Vitor Roque de forma gradativa.

Com isso, o Athletico-PR deve ir a campo com: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Erik, Fernandinho, Zapelli e Canobbio; Vitor Bueno e Willian Bigode.

"No vá a bajar"?

Está foi a fala do técnico Ramón Díaz ao ser perguntado sobre risco de rebaixamento do Vasco da Gama no Brasileirão. Para "no bajar", o Gigante da Colina precisa somar os três pontos para seguir se afastando do Z-4.

O Vasco tem 41 e ocupa a 16ª colocação. Primeiro time do Z-4, o Cruzeiro também tem 41. Acima dos cariocas, estão Bahia (41), Santos (42), Inter (43) e Corinthians (44).

Com uma vitória em Curitiba, o Vasco chegará aos 44 pontos e poderá chegar ao 11° lugar na tabela.

Para isso, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes (Marlon Gomes) e Paulinho;, Marlon Gomes (Payet), Gabriel Pec e Vegetti.

Arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS).

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima (RS)

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB).