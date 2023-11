Augusto Melo é eleito novo presidente do Corinthians

Augusto Pereira de Melo é eleito e assumirá a presidência do Corinthians no triênio 2024/25/26, sendo ele o 32º presidente da história do clube Paulista. O candidato da oposição conquistou a vitória na votação dos associados neste sábado, no Parque São Jorge, derrotando André Luiz de Oliveira, também conhecido como André Negão, o candidato da situação.

Essa vitória marca o encerramento do ciclo da chapa Renovação e Transparência, que esteve à frente do clube paulista nos últimos 16 anos, desde 2007. O ciclo teve início após o afastamento do então presidente Alberto Dualib, acusado pelo Ministério Público Federal de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, em colaboração com a MSI, antiga parceira do clube. Clodomil Orsi assumiu temporariamente após o afastamento, mas em outubro de 2007, Andrés Sanchez assumiu o clube para o primeiro mandato pela chapa Renovação e Transparência.



Essa chapa venceu as últimas cinco eleições, elegendo Andrés Sanchez (2007 a 2011), Mario Gobbi Filho (2012 a 2014), Roberto de Andrade (2015 a 2018), novamente Andrés Sanchez (2018 a 2020) e, por último, Duilio Monteiro Alves ( 2021 a 2023).



Resultado das Urnas:

Augusto Melo: 2771 - 66,2%

André Negão: 1313 - 33,8%

Quem é Augusto Melo?

Augusto Melo, de 59 anos, é um empresário do ramo têxtil e acessórios de vestuário, além de ex-conselheiro do clube. Com uma atuação vigorosa nos bastidores do Corinthians por quatro décadas, ele acumulou uma vasta experiência na dinâmica interna da instituição.



No período de 2015 a 2017, desempenhou o papel de assessor das categorias de base do clube. Em 2020, apresentou-se como candidato da oposição nas eleições presidenciais e conquistou a segunda posição na disputa.

Agora, em 2023, Augusto Melo alcança a presidência do Corinthians para o triênio 2024/25/26, consolidando sua trajetória e contribuição significativa ao clube ao longo das décadas.

Veja a lista de todos os presidentes da história do Corinthians:

Miguel Battaglia (1910)

Alexandre Magnani (1910/14)

Ricardo de Oliveira (1915)

João Baptista Maurício (1915/16)

João Martins de Oliveira (1917)

João de Carvalho – interino (1918)

Albino Teixeira Pinheiro (1918)

Guido Giacominelli (1920/27)

Aristides de Macedo Filho (1925)

Ernesto Cassano (1926/28)

José Tripaldi (1928)

Felipe Colonna(1929/30)

Alfredo Schurig (1930/33)

José Martins Costa Júnior (1933/34)

Manuel Correcher (1935/41)

Mário Henrique Almeida (1941)

Pedro de Souza (1941)

Manuel Domingos Correia (1941/43)

Alfredo Ignácio Trindade (1944/46 e 1948/59)

Lourenço Fló Júnior (1947/48)

Vicente Matheus (1959/61, 1972/81 e 1987/91)

Wadih Helu (1961/71)

Miguel Martinez (1971/72)

Waldemar Pires (1981/85)

Roberto Pasqua (1985/87)

Marlene Matheus (1991/93)

Alberto Dualib (1993/2007)

Andrés Sanchez (2007/2011 e 2018/2020)

Mário Gobbi Filho (2012/2014)

Roberto de Andrade (2015/2018)

Duilio Monteiro Alves (2021/2023)