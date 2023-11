Gum projeta futuro e fala sobre retorno ao Fluminense: "Agora pode acontecer uma despedida"

Ídolo do Fluminense, o experiente zagueiro Gum segue em busca de novos desafios no futebol brasileiro. Aos 37 anos, o zagueiro se despediu oficialmente do CRB, clube onde atuou por 175 partidas.

Beirando os 20 anos de carreira no futebol profissional, o defensor atuou, pelo CRB, em 32 partidas na temporada 2023, mostrando que ainda mantém o auto nível fisicamente e tecnicamente, coisa que muitos atletas não conseguem realizar. Em entrevista exclusiva a Vavel Brasil, o jogador comentou sobre seus trunfos para sr manter em alto rendimento.

"Na verdade não tem segredo. Todos os atletas que se cuidaram durante a carreira, sem perder noites de sono, não se machucando e se cuidando fora de campo tem um ponto diferencial e conseguem chegar acima dos 35 anos jogando, rendendo, conseguindo fazer jogos qualidade, competindo e tendo uma boa condição física, foi porque se cuidaram durante a carreira. Não tiveram tantas lesões graves e isso ajuda muito a ter esse corpo saudável no final de carreira e por isso que, tanto eu como outros jogadores com 37 anos ou mais, consegue ter condições de entregar um futebol com qualidade em campo. Eu tive esses cuidados para carreira toda e, agora no final, geralmente o corpo ainda tem condições de entregar algo porque, foi bem cuidado de carreira", disse o zagueiro.

Atuando pelo CRB, o zagueiro foi peça chave para a permanência nordestina na Série B do Brasileirão. O defensor que anunciou seu desligamento do clube nesta sexta-feira (24) projetou o futuro do clube para a próxima temporada.

"A expectativa é de que 2024 o CRB possa fazer boas contratações, montar um bom grupo e assim trabalhar para poder desempenhar e colocar em campo um bom futebol. Buscar o título estadual e boas competições na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e chegar muito preparado para o sonho do acesso".

Conhecido e idolatrado como guerreiro pela torcida do Fluminense, Gum teve mais de 400 partidas pelo Tricolor das Laranjeiras e comentou sobre o momento do clube carioca com a conquista inédita da Conmebol Libertadores.

"Estou muito feliz, comemorei muito, demais, demais demais, porque eu e meus filhos somos tricolores, torcemos demais para o Fluminense. Estamos super felizes e agora estamos aí na expectativa pelo Mundial. Alegria demais, porque sabemos que a Libertadores era um torneio tão sonhado por todos os tricolores e não é diferente e para mim e os meus filhos. Estivemos acompanhando no ano passado e nesse ano, tava amadurecendo (a conquista), o trabalho sendo bem feito. Todo o clube, o presidente Mário, os jogadores, todos com um empenho muito grande junto do Fernando Diniz. Ficamos feliz, pois um grupo muito comprometido, que tem algo mais. Tem o respeito e o amor pela camisa do Fluminense. Essa relação do clube com os jogadores, comissão técnica e funcionários gerou um clima diferenciado, de união, aonde conseguimos esse título tão sonhado. Nós tricolores estamos super felizes", celebrou Gum.

O histórico jogador do Tricolor também comentou sobre sua saída do clube das Laranjeiras e falou sobre um possível retorno as Laranjeiras.

"Depois de tantos anos pelo clube, acabou que não tivemos a continuidade. Foi mais um desentendimento, foi coisa simples. Eu imaginei que ia ficar mais tempo no clube e acabei não ficando. Procuro entender que enquanto estive no Fluminense foi maravilhoso. Muitas conquistas e alguns momentos difíceis, mas em todos eles nos superamos e voltamos a buscar títulos. O importante é que foram muitos momentos felizes e poucos de dificuldade pelo clube. O que eu mais lembro é o carinho, o amor a camisa. Todos os anos de serviços prestados foram de muita entrega e amor intenso pelo Fluminense e sigo assim até hoje. Mesmo de longe continuo torcendo e entendo que Deus me abençoou para estar no Fluminense durante esses dez anos e agora pode acontecer uma despedida. A relação foi de muita amizade, amor e muito trabalho".

Com 37 anos e uma vasta coleção de conquistas, sendo referência para muitos atletas e meninos da posição, Gum comentou sobre quais são os seus próximos objetivos no futebol e passou conselhos para quem sonha em se tornar jogador de futebol.

"Com 37 anos e o final da temporada do CRB estou conversando com o pessoal. Havia um interesse deles em que eu ficasse no clube como dirigente e tem procuras de outras equipes para encarar um projeto novo. Nesse momento, eu e minha esposa estamos em orações, buscando a direção de Deus para tomar a decisão certa para o nosso futuro, que ainda está aberto. Não tenho nada definido, mas ainda há a chama dentro do meu coração, a vontade de guerreiro de jogar, encarar novos desafios, um objetivo novo. A essência do guerreiro ainda está muito forte no meu coração. Meu desejo é de continuar e encarar os desafios de 2024".

"Primeiramente, me sinto honrado de ser referência para muitas crianças e adultos que torcem por mim e gostam da minha pessoa e da minha carreira. Com isso, a responsabilidade só aumenta, temos que ser bons exemplos. O que tenho a dizer é que devemos sonhar. Sonhem muito, mas não fiquem só nisso. O sonho é o começo, depois vem o trabalho. Trabalhe muito. A terceira é orar para Deus, que está no céu para que ele possa realizar o sonho e trazer oportunidades para as pessoas. Esse jovem depois de ter sonhado, se capacitado e treinado, uma pessoa pode dar essa oportunidade de fazer um teste em um clube e realizar este sonho de se tornar jogador de futebol. Basicamente, esses são os conselhos que posso dar para jovens que queiram jogar futebol nos dias de hoje", finalizou".