Al-Sadd tenta contratação de Abel Ferreira e promete que será o técnico mais bem pago do mundo

Abel Ferreira pode estar de saída do Palmeiras. O treinador recebeu uma proposta milionária do Al-Sadd, do Catar, para assumir em janeiro de 2024. Seria o treinador mais bem pago do mundo inteiro, superando a grandes nomes como Pep Guardiola, Jürgen Klopp e Carlo Ancelotti.

As negociações estão bastante avançadas e serão finalizadas em 15 dias, quando se encerra o Campeonato Brasileiro. Buscando um alto investimento no mercado para próxima temporada, a equipe catari colocou na mesa uma oferta "irrecusável" prometendo muito dinheiro ao comandante vitorioso no Brasil. O Al Sadd está sem técnico desde 16 de novembro, quando dispensou Bruno Pinheiro que é mais um português.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024. Chegou ao clube em 2020 e possui oito títulos pelo time alviverde, incluindo um bicampeonato da Copa Libertadores (2020 e 2021), um Brasileirão (2022), uma Copa do Brasil (2020) e dois Paulistões (2022 e 2023).

Nesta temporada, Abel recebeu propostas do Benfica, Lyon, Olympique de Marselha, Sevilla e Al Ittihad, da Arábia Saudita. Recusando todas para focar em seu trabalho no time paulista.

Abel Ferreira insatisfeito com calendário brasileiro

O técnico comentou em uma de suas coletivas que estava de "saco cheio" da correria no calendário do futebol brasileiro:

“Estou de saco cheio destes jogos seguidos, viagens seguidas, marcam os jogos, mudam os jogos, o campeonato acaba no dia 3, depois mudam para acabar no dia 6?, reclamou o treinador português. “É muito jogo seguido, é muita conferência de imprensa seguida, é muita viagem. É chegar ao CT às 4h da manhã, e decidir se vou para casa dormir com minha família ou se fico no CT. Eu não quero isso para mim.”

Visão do Palmeiras na negociação

O verdão afirma que desconhece qualquer proposta do Al-Sadd pelo treinador português, mas mesmo assim confia que ele cumprirá seu contrato com o clube.

A assessoria de Abel Ferreira afirma que a cabeça do técnico está voltada exclusivamente na reta final do Brasileirão e que deseja finalizar a temporada 2023 de forma positiva.

Sequência

O Palmeiras é líder do Brasileirão e volta a campo no domingo, quando encara o Fortaleza, às 18h30 (horário de Brasília), pela 35ª rodada da competição. O time depende de si mesmo para ser campeão da competição.