Sem pretensões, Avaí e Ituano empatam pela última rodada da Série B

Na tarde deste sábado (25), Avaí e Ituano se enfrentaram no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina. O confronto foi válido pela última rodada da Série B e colocou frente a frente duas equipes já sem ambições no campeonato. Em jogo sem fortes emoções, os times empataram por 0 a 0.

Jogo morno

Os primeiros minutos do duelo foram marcados por um jogo truncado e sem muita inspiração das equipes no setor ofensivo. As investidas levavam pouco perigo.

Este cenário seria alterado aos 16 minutos. Quando o Ituano chegou ao ataque, Saraiva recebeu na área e finalizou no canto, mas parou em boa defesa do goleiro Igor.

Os paulistas chegaram bem novamente aos 23, quando Person tabelou e chegou com liberdade para definir, mas acabou chutando para fora.

Os donos da casa chegariam pela primeira vex aos 30. Jean Lucas fez bonita jogada e deixou o marcador no chão, na sequência, cruzou para área. Douglas apareceu para cabecear mas não teve sorte e errou o alvo.

A partida seguiu em ritmo morno e sem novas emoções a etapa inicial, que se encerrou em 0 a 0.

Equilíbrio

Buscando deixar uma boa última impressão para o seu torcedor, o Avaí começou o segundo tempo buscando o ataque. Aos 7, Felipinho recebeu pela direita, cortou a marcação e chutou de esquerda. A bola passou perto da meta defendida por Jefferson Paulino.

Os visitantes responderiam aos 16. Em chegada pela esquerda, a bola sobrou para Iury, o lateral finalizou mas a bola subiu demais e se perdeu pela linha de fundo.

Os catarinenses tentaram outra vez aos 27. Andrey avançou pela esquerda e tocou para Jean Lucas que, na cara do gol, errou a finalização.

Os treinadores das duas equipes foram promovendo mudanças em busca de tentar algo diferente no duelo, que continuava parelho e disputado.

A equipe do interior paulista teria outra boa oportunidade aos 46. Em rápido contra-ataque, Thiaguinho saiu na cara do gol e chutou no canto, parando em boa defesa do goleiro. Esta, que seria a última chance do confronto, que se encerrou em 0 a 0.

Classificação final

Com o resultado, o Avaí encerra sua participação na Série B na 13ª posição, com 44 pontos. Já o Ituano ficou na 14ª colocação, com 42 pontos.