Botafogo sai na frente, sofre empate no fim, e se complica no Brasileirão

Em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, o confronto entre Botafogo e Santos no Nilton Santos termina em empate em 1 a 1. O resultado foi ruim para ambas as equipes e suas pretensões no campeonato.

Primeiro tempo pouco movimentado

Os primeiros 45 minutos do jogo foram marcados pela pouca movimentação e criatividade de ambas as equipes, que pouco criaram. O Botafogo, do treinador Tiago Nunes, precisando da vitória, até tentou no começo subir a pressão e forçar a bola longa da zaga Santista.

O abafa inicial deu resultado em uma cobrança de bola parada com o gol de cabeça de Danilo Barbosa aos 10 minutos. Após o gol, o alvinegro carioca tentou impor um jogo mais cadenciado e calmo, passou a controlar bem as ofensivas santistas que buscavam com o contra-ataque ou lançamentos da defesa oferecer algum perigo para o gol defendido por Lucas Perri.

Segundo tempo e um velho problema

Logo na volta do intervalo, o treinador do Peixe, Marcelo Fernandes, colocou Lucas Lima e Maxi Silvera para preencher o meio-campo e buscar profundidade nos ataques em velocidade. Mesmo com as mudanças, foi o Botafogo que criou a primeira grande chance do jogo, em uma jogada que resultou com Messias tirando a bola em cima da linha. Conforme o jogo ia chegando ao final, o time Santista buscava desesperadamente o gol do empate para garantir um ponto na luta contra o Z4.

O Glorioso, por sua vez, apostou suas fichas no contra-ataque e nas bolas paradas. Quando tudo indicava que, finalmente após sete rodadas, o Botafogo venceria novamente, o velho pesadelo do gol nos acréscimos voltou a aparecer para atormentar a torcida botafoguense. Aos 45 minutos, após uma jogada ensaiada do Santos, Soltedo fez belo cruzamento e Messias de cabeça marcou o gol do empate, dando números finais à partida.

E agora?

O Botafogo viaja até o Paraná para enfrentar o já rebaixado Coritiba no Couto Pereira nesta quarta-feira (29). Uma vitória é fundamental para o Glorioso continuar vivo na disputa do título do Campeonato Brasileiro.

O Santos, por sua vez, recebe o Fluminense na Vila Belmiro também na quarta-feira (29) e espera contar com o apoio de sua torcida para buscar a vitória e tentar se afastar ainda mais do Z4, evitando o primeiro rebaixamento na história do clube.