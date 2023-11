Com golaços, Fluminense vence e rebaixa Coritiba no Brasileirão

Jogando no Maracanã na noite do último sábado (25) o Fluminense recebeu o desesperado Coritiba. E pela 35ª rodada do Brasileirão o Coritiba precisava vencer para manter o sonho de seguir na Série A. Mas foi derrotado por 2 a 1, com dois golaços de Cano e John Kennedy, enquanto Jesé Rodríguez descontou.

Coxa rebaixado e o Flu voando!

Logo com dois minutos o Fluminense mostrava que queria vencer o jogo, quando John Kennedy recebeu o passe na direita e cruzou rasteiro para Cano, que bateu e mandou a bola por cima do gol. Aos sete minutos Victor Hugo bateu a falta por cima da barreira e mandou a bola pela esquerda do gol.

Com 15 minutos o Coxa chegou de novo, no escanteio batido a bola foi desviada e aconteceu um chute no meio da confusão saiu o chute de Gómez, com a bola pingando e Fábio indo no canto esquerdo para espalmar a bola para longe.

Aos 26 minutos Victor Luís, pela esquerda, cruzou para Diogo, que ajeitou para Sebastián Gómez, que chegou batendo e mandando a bola pela esquerda do gol.

E para fechar o primeiro tempo, aos 45 minutos, John Kennedy desceu pela esquerda, passou para o meio, onde Arias ajeitou para Cano bater de fora da área, no ângulo direito, sem chance alguma defesa!

No segundo tempo, logo aos três minutos, John Kennedy recebeu o passe na esquerda, tirou o defensor e bateu cruzado, mas acertou a trave esquerda. Aos 15 Arias recebeu o passe na direita, carregou para o meio e bateu forte, mas Luan espalmou por cima do gol.

E aos 17 minutos John Kennedy recebeu o passe na entrada da área, dominou, tirou o defensor e bateu forte, no ângulo direito, para um chute indefensável, ampliando o placar com mais um golaço!

Com 22 John Kennedy recebeu o passe na frente, invadiu a área pela direita e bateu forte, mas Luan espalmou por cima do gol. Com 31 o Flu errou na saída e Bruno Gomes ficou com a bola na entrada da área, conseguindo a finalização, mas acertando o travessão.

Então aos 44, mesmo já sem chances de tentar a virada que precisava, o Coritiba diminuiu o placar, quando Jesé recebeu o passe na entrada da área e bateu forte, com desvio, mandando a bola no canto direito!

Próximos jogos

O Flu agorta volta a campo na quarta-feira (29), às 19h, quando visita o Santos. O Coritiba joga no mesmo dia e horário, quando recebe o Botafogo.