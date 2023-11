Ex-diretor do Inter, Newton Albuquerque comenta sobre futuro da base no Brasil: "É preciso associar conceito mais investimento"

Newton Albuquerque Drumond é mais um dos grandes nomes dos bastidores do futebol brasileiro. Bi-campeão da Conmebol Libertadores e campeão mundial com o Inter, o gaúcho acumula história em grandes potências nacionais atuando como diretor de futebol profissional e é referência internacional no futebol de base.

Gestor que participou do processo de revelação de grandes jogadores como Alexandre Pato, Rafael Sóbis, Nilmar e Alisson Becker, Newton conversou de maneira exclusiva com a Vavel Brasil e comentou sobre suas experiências no futebol de base.

Questionado sobre a importância das SAF'S para as categorias de base e sobre uma projeção para o futuro, o multi-campeão comentou sobre suas expectativas e mostrou sua visão sobre o tema.

"Eu vejo que um projeto de futebol deve estar baseado em um conceito. No caso das categorias de base, este conceito deve ser de formação (técnica/tático, escolar, disciplinar,…) respeitando os ciclos de maturação de cada idade. Assim sendo, o investimento, por si só, não é determinante para um resultado efetivo. É preciso associar conceito mais investimento para atingirmos os objetivos de um projeto".

"Esse olhar deve propor uma categoria de base de formação. O clube irá formar jogadores com capacidade de ascender a equipe principal, tendo desempenho técnico/tático assertivo, tornando-os protagonistas e futuro ativos do clube", completou Newton.

Newton analisa processo de promoção do atleta para o profissional

Campeão do mundo pelo Colorado e responsável por grandes revelações da equipe, Newton analisou o processo de promoção de um atleta para o futebol profissional e contou bastidores sobre este momento.

"Importante salientar que o jogador sobe (ao profissional) pela sua qualidade, determinação e modo de comportamento em busca dos seus objetivos. Passaram por mim na base do Internacional jogadores com talento, mas que não tinham determinação. Lembro de um menino que chamamos para fazer a pré-temporada com o profissional e ele simplesmente não apareceu. Era um jogador talentoso. Ele correu o mundo, jogou em vários times, mas não conseguiu se consagrar como jogador, mesmo com um potencial muito grande. O jogador aparece pela sua qualidade, determinação, comportamento e pela estrutura que dão a ele para crescer. O Internacional e muitos clubes dão isso aos jogadores e eles ascendem com segurança, sobem preparados para enfrentar aquela situação desafiadora".

"A época em que estávamos no Internacional conseguimos promover grandes jogadores que tiveram sucesso e fizeram carreira no Inter. Ganharam títulos, correram o mundo, jogaram no exterior e depois voltaram. Isso é um processo que está muito bem estabelecido a base, que tem que atender a necessidade desses atletas. Se o jogador for qualificado e tiver determinação e vontade ele vai chegar. Se estiver no profissional estável, ele consegue crescer e vencer", disse Newton.

Para Newton, o processo de revelação de um atleta não é de mérito exclusivo. O diretor comentou sobre o que mais orgulha o mesmo no processo de profissionalização de grandes joias do futebol brasileiro.

"Eu nunca gostei de ser o pai da criança, pois quando você é dirigente se tem um grupo de jogadores e se deve tratar todos iguais. Tem aqueles que querem e os que não querem. O meu orgulho maior é poder encontrar vários jogadores da base do Internacional que fizeram sucesso e hoje são profissionais em outras condições, que me encontram nas ruas, nos estádios, no futebol e tem a satisfação de virem falar comigo. Este é um grande orgulho pra mim", finalizou.