Santos terá reta final decisiva pela permanência no Brasileirão

Depois de uma temporada muito complicada, o Santos está no seu melhor momento para a disputas das três rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. O clube atualmente se encontra na 14ª colocação com 43 pontos conquistados e apenas a dois de distância da temida zona de rebaixamento.

Após a humilhação histórica contra o Internacional, o Peixe embalou uma sequência importantíssima de sete partidas sem perder e vem de um empate diante do Botafogo jogando no Nilton Santos. Confira os próximos duelos do Alvinegro Praiano e conheça o atual momento dos adversários:

Santos x Fluminense - Vila Belmiro - 29/11 - 19:00

Athletico Pr x Santos - Ligga Arena - 03/12 - 18:30

Santos x Fortaleza - Vila Belmiro - 06/12 - 21:30

Fluminense

O Tricolor Carioca está de bem com a vida. Campeão da Libertadores pela primeira vez na história do clube e se preparando para a disputa do Mundial de Clubes. Contudo, os cariocas estão há quatro jogos invictos no campeonato e com duas vitórias seguidas jogando no Maracanã.

Um fator que pode ajudar o Peixe nesse duelo é o desempenho do Fluminense jogando fora de casa. O tricolor é o terceiro pior mandante com apenas duas vitórias em 17 partidas e onze derrotas. A última vitória do Fluzão como visitante na competição foi há seis meses, quando a equipe venceu o Cruzeiro por 2 a 0.

Athletico

O Furacão se encontra em um dos piores momentos do clube na temporada. Apenas uma vitória nos últimos oito confrontos e, também, eles estão há quatro jogos sem vencer como mandante. Antes de enfrentar o Peixão, o rubronegro pegará o Cruzeiro fora de casa. Atualmente, o Athletico possui o sétimo melhor desempenho atuando na Ligga Arena com nove vitórias em 18 jogos e estão na oitava posição ainda sonhando com uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Fortaleza

O Leão do Pici será o último adversário do Santos no Brasileirão. No momento, eles não vencem há nove rodadas sendo que sete delas foram após a derrota na final da Copa Sul-americana. Esse mau desempenho do Fortaleza pode ser algo positivo para o Peixe vencer a partida e escapar de vez do Z-4. Antes desse duelo, o Tricolor encara o Bragantino fora e o Goiás, possivelmente já rebaixado, em casa. O Leão está na 12ª colocação com 45 pontos e ainda corre risco de rebaixamento, pois a distância é de apenas quatro pontos faltando nove para serem disputados.