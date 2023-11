Auxiliar de Paulo Autuori ressalta importândia de vitórias sobre o Goiás: ''Era o jogo da vida''

Em jogo válido pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Cruzeiro venceu fora de casa o Goiás e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Apesar do alívio em terminar a rodada fora da lista da degola, o time de Autuori precisa seguir em busca de resultados positivos para, no final, não ser um dos rebaixados.

O Cabuloso foi abrir o placar nos minutos finais da partida, com gol de Robert, jovem atleta revelação da categoria de base cruzeirense.

Fernando Seabra, auxiliar de Paulo Autuori disse em coletiva sobre o jogo:

''Era um jogo muito importante para as duas equipes, o Goiás estava em um momento de emergência ofensiva e se atirando. A gente não estava numa circunstância de empurrar o adversário em um bloco baixo.''

Na coletiva, o auxiliar técnico ainda destacou o garoto que marcou o gol da vitória para o Cabuloso:

''O Robert tem características para atacar em espaços reduzidos e também consegue acompanhar os contra-ataques. A gente optou pela característica dele para aquela circunstância do jogo. Estamos muito satisfeitos com o empenho do grupo como um todo. O garoto foi muito feliz, aquela posição para chute como o do gol é uma qualidade que ele tem ao longo dos anos. Ele está ganhando experiência e fomos premiados.''

Seabra disse também sobre o que representava essa partida e como a equipe comportou-se dentro de campo:

''Era o jogo da vida, não era somente considerado uma final. Tem que ter muita coragem para jogar um jogo como esse. A equipe adversária está de parabéns, fez um grande jogo. Tivemos um início muito forte e eles conseguiram reequilibrar e gerar dificuldades para a gente. No momento final, eles vieram para o tudo ou nada, tentar buscar os três pontos e o jogo ficou aberto. Felizmente tivemos a lucidez de manter o nosso equilíbrio e de fazer as trocas buscando a vitória. Saímos merecedores daqui.''

Com o êxito, a equipe mineira terminou a rodada na décima terceira colocação na tabela, agora com 44 pontos e 11 vitórias na competição. Para o seguimento do campeonato, na próxima rodada, o Cruzeiro enfrentará o Athletico Paranaense. O embate será disputado no Mineirão na quinta-feira (30), às 20h (horário de Brasília). Vale lembrar, o Cabuloso não terá sua torcida presente devido a confusão generalizada por parte de torcedores na partida contra o Coritiba.