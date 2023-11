Flamengo estreia contra o Audax no Campeonato Carioca

O ano de 2023 ainda não acabou para o Flamengo, que disputa o título do Campeonato Brasileiro, mas a temporada de 2024 já tem os primeiros duelos definidos. Nesta segunda-feira (27), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) sorteou o calendário do Campeonato Carioca 2024 e o Mengão estreia contra o Audax.

A estreia no torneio estadual está prevista para o dia 17 ou 18 de janeiro e, possivelmente, o Rubro-Negro deve enviar a campo uma equipe composta por jogadores da base, como fez nos anos anteriores. O regulamento do Cariocão 2024 foi alterado e, agora, obriga que os times passem a utilizar a equipe principal a partir da quarta rodada.

Se o primeiro duelo será contra o Audax, o Mais Querido também já conheceu os demais confrontos e o foco fica por conta dos clássicos. O primeiro será contra o Vasco, na sexta rodada, no começo de fevereiro. Na sétima, o adversário será o Botafogo, enquanto que o Fla-Flu só acontece na penúltima rodada.

Confira a tabela do Flamengo

1ª rodada: 17 ou 18 de janeiro - Flamengo x Audax

2ª rodada: 20 ou 21 de janeiro - Nova Iguaçu x Flamengo

3º rodada: 23 ou 24 de janeiro - Flamengo x Volta Redonda

4ª rodada: 27 ou 28 de janeiro - Flamengo x Portuguesa

5ª rodada: 31 de janeiro ou 01 de fevereiro - Sampaio Correia x Flamengo

6ª rodada: 03 ou 04 de fevereiro - Vasco x Flamengo

7ª rodada: 07 ou 08 de fevereiro - Flamengo x Botafogo

8ª rodada: 14 ou 15 de fevereiro - Bangu x Flamengo

9ª rodada: 17 ou 18 de fevereiro - Flamengo x Boavista

10ª rodada: 24 ou 25 de fevereiro - Flamengo x Fluminense

11ª rodada: 02 ou 03 de março - Flamengo x Madureira

Flamengo pode mandar jogos fora do Rio de Janeiro

Sendo gestor do Maracanã ao lado do Fluminense, o Flamengo deve mandar a maioria dos seus jogos no estádio. Entretanto, o presidente Rodolfo Landim afirmou que pretente mandar jogos do Cariocão também para o Norte do país, principalmente em Manaus:

"Manaus é uma cidade onde a gente tem ideia de levar. A gente faz o acompanhamento contínuo do público que vem aos jogos do Flamengo. Existe uma incidência enorme de torcedores que saem de Manaus. É o quarto Estado (Amazonas) que mais coloca gente no Maracanã. Só perde para Minas, Espírito Santo e São Paulo. Temos que dar algum retorno para eles. Levar o Flamengo para lá. Pelas pesquisas, mais de 50% da população de lá torce pelo Flamengo", falou Landim.

Foco na reta final do Brasileirão

​ Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Por enquanto, o Rubro-Negro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde é vice-líder, atrás do Palmeiras com o mesmo número de pontos, mas perdendo no saldo de gols.

O próximo compromisso acontece nesta quarta-feira (29), no Maracanã, às 19h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da vitória contra o Galo, o Mengão precisa torcer por um tropeço do Palmeiras para assumir a liderança do torneio.