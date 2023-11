Marcos Leonardo confirma conversa com europeus, mas diz que está focado no Santos

O que eram apenas rumores, ou meras suposições, tornou-se uma "possível" realidade. O artilheiro do Santos em 2023, o jovem Marcos Leonardo, de 20 anos, pode estar de saída do clube. Após o empate diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o artilheiro admitiu ter conversado com clubes europeus, porém deixou claro que está com a cabeça focada no Peixe.

"Está tendo conversas sim [com times da Europa]. Mas agora minha cabeça está focada no Santos, desde quando decidi ficar aqui para ajudar a equipe. Graças a Deus estou ajudando. Foco total nesta reta final, o resto eu deixo para Deus", revelou.

Vale ressaltar que a agente do jogador, Rafaela Pimenta, admitiu que existiu a possibilidade de Marcos Leonardo ter sido vendido já na última janela de transferências. Na época, o atacante chegou a ficar um tempo sem treinar no CT Rei Pelé, possivelmente pressionando a diretoria para uma possível venda.

Marcos Leonardo quer evitar rebaixamento do Santos

Mas, como dito pelo jogador, sua cabeça ainda está focada no Peixe, que no momento tem 43 pontos, é o 14º colocado da competição e segue na luta contra o rebaixamento da Série B.

O próximo compromisso da equipe paulista será na quarta-feira (29), às 19h, quando receberá o Fluminense na Vila Belmiro em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.