Santos mantém invencibilidade de sete jogos após mais de três anos

O Santos conquistou sua sétima partida sem perder ao empatar com o Botafogo, algo não visto desde agosto de 2020, antes da gestão Rueda. Naquela ocasião, a invencibilidade se estendeu por impressionantes 12 jogos.

Em setembro de 2020, sob Cuca, o Santos vivia uma série invicta de sete jogos no Campeonato Brasileiro, buscando classificação na Libertadores em meio à pandemia de Covid-19 e sem a presença da torcida. Os números atuais, com quatro empates e três vitórias, contrastam com essa notável sequência passada.

O grande diferencial foi que, em 2020, o Peixe ficou 12 partidas sem perder. Confira os confrontos:

Santos 2x2 Vasco - Brasileirão

Ceará 0x1 Santos - Brasileirão

Santos 3x1 Atlético-MG - Brasileirão

Santos 2x2 São Paulo - Brasileirão

Santos 0x0 Olímpia (PAR) - Libertadores

Botafogo 0x0 Santos - Brasileirão

Delfín (EQU) 1x2 Santis - Libertadores

Santos 1x1 Fortaleza - Brasileirão

Olímpia (PAR) 2x3 Santos - Libertadores

Goiás 2x3 Santos - Brasileirão

Corinthians 1x1 Santos - Brasileirão

Santos 2x1 Grêmio - Brasileirão

Na atual temporada, o Alvinegro Praiano só conseguirá alcançar a marca de 10 jogos de invencibilidade. Caso vença esses confrontos, o Peixão culmina de vez as chances de um rebaixamento inédito. Confira série invicta do clube em 2023: