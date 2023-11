Após virada eletrizante Mano Menezes elogia partida da equipe e destaca importância de Gabriel Moscardo

Em um jogo eletrizante válido pela 36ª rodada do Brasileirão, o Corinthians derrotou o Vasco de virada por 4 a 2 em São Januário. A vitória foi importantíssima para o conforto da equipe corintiana. Mano Menezes elogiou a partida realizada pelo Timão, analisou os próximos passos da equipe e destacou a atuação de Gabriel Moscardo.

Mano analisa ótima partida da equipe

Vindo de uma derrota, com direito a goleada, para o Bahia, Mano Menezes avalia o impacto do último jogo: "Mesmo que quiséssemos apagar o resultado do último jogo na nossa casa, ele iria estar presente em algum momento hoje. Estava presente nos primeiros momentos do jogo hoje." O primeiro gol do jogo foi aos 3 minutos, que favorecia a equipe do Vasco.

Técnico também fala sobre o desempenho da equipe que trouxeram a vitória sobre o Vasco hoje

"Então, até você ver como o adversário pretendia atacar a gente sofreu um pouco, mas logo depois do gol a equipe teve muita personalidade para pegar a bola, para saber atacar, a gente tinha um caminho aberto no primeiro tempo [...] tivemos um primeiro tempo bem jogado quando tivemos a bola."

Gabriel Moscardo faz seu primeiro gol

Na partida desta terça-feira (28), o jovem Gabriel fez seu primeiro gol no profissional e foi fundamental para a vitória do Timão. Mano comentou sobre a possível saída do jogador: "A gente sente bastante essas saídas prematuras dos jovens jogadores brasileiros quando eles começam a se destacar [...] vamos torcer para que ele fique com a gente".

Em seguida, Mano tece alguns elogios ao jovem Moscardo e fala sobre sua importância para a equipe.

"É um jogador de qualidade muito bom, com força, com capacidade de chegar na frente, muito dedicado, exemplar em questão de comportamento e trabalho, vamos torcer para que ele fique mais tempo com a gente, pois certamente vai ser um jogador que vai alegrar muito o torcedor do Corinthians"

Qual a importância do Mano?

Mano fala um pouco sobre como lidou tendo experiência técnico em momentos como esse vividos hoje vindo de derrota drástica e sabendo como liderar a equipe.

"A importância está em eu ter passado e vivido situações como essa no passado para não chegar em 3 dias e fazer um monte de alterações e piorar a situação, a tendência nessa hora é que nenhum jogador pretas, todo mundo é velho, o que é um desrespeito, no futebol é preciso respeitar o profissional [...] eu não ia fazer mudanças do dia pra noite, da água pro vinho,"



Mano afirma que decidiu confiar em seus jogadores para a partida de hoje, mesmo depois de todas as críticas depois da partida de sábado contra o Bahia.

"O que eu fui fazer foi dar a confiança para eles, dizer que aquilo tinha acontecido em função de coisas do futebol [...] o futebol as vezes tem isso, temos que aceitar a cobrança e assimilar[...] eu fui esse cara que estava ai para dizer para eles que confiava neles e ia repetir a maior parte da formação dos jogadores."

Sequência

Para a sequência da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro, o Timão recebe o Internacional na Neo Química Arena. A partida que é válida pela 37ª rodada do campeonato acontecerá no próximo sábado (02) as 18h pelo horário de Brasília.