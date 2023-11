Com novo acesso na Série C, Luidy faz balanço positivo de primeiro ano pelo Operário

Após conquistar o acesso pelo Vitória na Série C do ano passado, Luidy trocou de clube. O atacante chegou ao Operário (PR) com a missão de disputar novamente a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, e não decepcionou.

Foi peça importante no esquema tático do Fantasma que, como aconteceu com a equipe baiana, também subiu de divisão. Recolocando assim a equipe de Ponta Grossa na Série B da competição nacional.

Diante desse bom desempenho, o homem de frente faz um balanço da temporada realizada pela equipe aranaense.

"Cheguei ao Operário tendo como principal objetivo conquistar o acesso na Série C. Com muita luta e dedicação conseguimos esse objetivo, que é importante para todos aqueles que torcem pelo Operário. Por isso, fiquei bem feliz por ter conseguido ajudar o nosso time a alcançar as suas metas.", - afirmou.

Ao longo da temporada, Luidy disputou 31 partidas com a camisa do Operário com a maioria dessas exibições acontecendo durante o Campeonato Brasileiro. Competição em que esteve dentro de campo por 18 oportunidades.

Presença frequente no setor ofensivo do Fantasma, o atacante teve o seu vínculo com o time paranaense renovado para a próxima temporada. Ano em que promete muitos desafios, como o próprio projeta.

"Será mais um ano com muitos desafios. Com certeza não teremos vida fácil pela frente, porém confio na força do Operário. Vamos estar preparados para encarar cada competição como merece. Dedicação não irá faltar." - concluiu.